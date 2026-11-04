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Katar'da yarın ülke genelinde yağmur duası yapılacak, Emir Temim'den çağrı geldi

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Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, yarın ülke genelindeki camilerde yerel saatle 05.59'da yağmur duası yapılacağını bildirdi. Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani de istiska namazı ve yağmur duası için ülke genelinde çağrıda bulundu.

Katar'da, yarın ülke genelindeki camilerde yağmur yağması için toplu dua yapılacağı bildirildi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Kasım Perşembe günü ülke genelindeki camilerde yerel saatle 05.59'da yağmur duası yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Müslümanlar yağmur duasına katılmaya davet edildi; bu vesileyle tövbe edilmesi, günahlardan bağışlanma dilenmesi, haksızlıkların giderilmesi ve ihtiyaç sahiplerine sadaka verilmesi çağrısında bulunuldu.

Yağmur duasına katılacak kişilerin sade kıyafetler giymeleri, tevazu ve huşu içerisinde ibadet etmeleri tavsiye edilen açıklamada, toplumun önde gelen isimlerinin de namaza katılmasının önemine işaret edildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre ise Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, yarın ülke genelinde yağmur duası yapılması ve istiska (yağmur) namazı kılınması çağrısında bulundu.

İstiska namazı, İslam geleneğinde kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için cemaatle kılınan ve Allah'tan rahmet dilenen özel bir ibadet olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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