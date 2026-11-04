Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

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Konya'da bir ikamette yaşanan olayda, şiddet gördüğü iddiasıyla yardım isteyen kadının polise gizlice yaptığı "sessiz yardım" el işareti, görevli polis memuru tarafından şüphelinin yanında yüksek sesle dile getirilerek ifşa edildi.

EŞİNİN ENGELLEME ÇABASINA RAĞMEN YARDIM İSTEDİ

Gelen ihbar üzerine belirtilen adrese sevk edilen polis ekipleri, bir erkeğin eşinin konuşmasını engellemeye çalıştığı ve görevlilere zorluk çıkardığı durumla karşılaştı. Şüpheli erkeğin baskı ve engelleme çabalarına rağmen kadın, eşinin fark etmediği bir anda polis ekiplerine uluslararası kabul gören "sessiz yardım" el işaretini yaparak yardım talebinde bulundu.

POLİS MEMURUNDAN SKANDAL TEPKİ

Kadının şiddet uygulayan eşinden gizli şekilde ilettiği yardım çığlığı karşısında görevli polis memuru, şüphelinin hemen yanında "İşaret yapıyorsunuz" diyerek mağdur kadını açıkça ifşa etti.

GÖZALTINA ALINDI

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen ve eşine baskı uygulamayı sürdüren şahıs, polis ekiplerine karşı direnmeye devam etmesi üzerine etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com