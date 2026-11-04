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Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

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Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
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Konya'da eşinin baskısı altındayken polislere gizlice "sessiz yardım" el işareti yapan kadın, görevli polis memurunun şiddet uygulayan şüphelinin yanında "İşaret yapıyorsunuz" demesiyle ifşa oldu; direnen şüpheli gözaltına alındı.

  • Konya'da bir ikamette şiddet gördüğü iddiasıyla yardım isteyen kadın, eşinin fark etmediği anda polise uluslararası kabul gören "sessiz yardım" el işaretini yaptı.
  • Görevli polis memuru, şüphelinin hemen yanında "İşaret yapıyorsunuz" diyerek mağdur kadını ifşa etti.
  • Psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen ve polise direnen şüpheli erkek, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Konya'da bir ikamette yaşanan olayda, şiddet gördüğü iddiasıyla yardım isteyen kadının polise gizlice yaptığı "sessiz yardım" el işareti, görevli polis memuru tarafından şüphelinin yanında yüksek sesle dile getirilerek ifşa edildi.

EŞİNİN ENGELLEME ÇABASINA RAĞMEN YARDIM İSTEDİ

Gelen ihbar üzerine belirtilen adrese sevk edilen polis ekipleri, bir erkeğin eşinin konuşmasını engellemeye çalıştığı ve görevlilere zorluk çıkardığı durumla karşılaştı. Şüpheli erkeğin baskı ve engelleme çabalarına rağmen kadın, eşinin fark etmediği bir anda polis ekiplerine uluslararası kabul gören "sessiz yardım" el işaretini yaparak yardım talebinde bulundu.

POLİS MEMURUNDAN SKANDAL TEPKİ

Kadının şiddet uygulayan eşinden gizli şekilde ilettiği yardım çığlığı karşısında görevli polis memuru, şüphelinin hemen yanında "İşaret yapıyorsunuz" diyerek mağdur kadını açıkça ifşa etti.

GÖZALTINA ALINDI 

Psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen ve eşine baskı uygulamayı sürdüren şahıs, polis ekiplerine karşı direnmeye devam etmesi üzerine etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErdal Ozkan:

egitimslzilik bilgisizlik adına ne derseniz artık .polisleri işi garibani daha çok ezmekmi yoksa yardimmi etmek yazıklar olsun

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Haber YorumlarıNecati Kaya:

Kaş yapayım derken göz çıkarmış. Tabii art niyetli değilse. Malesef polisimiz eğitimsiz. Eskiden polis kolej, polis enstitüsü derken en az 3 ilâ 5 yıl Eğitim görürler diye. Şimdi öylemi.

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