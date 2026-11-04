Kentin kaderi ona bağlı! 'Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır' dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Serhat Ardahan spor, içinde bulunduğu finansal darboğazdan çıkmak amacıyla dikkat çekici bir adıma imza attı. Kulüp yönetimi, aslen Ardahanlı olan ünlü sanatçı Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklif etme kararı aldı.

TEKLİF YÜZ YÜZE İLETİLECEK

Yaşanan mali sıkıntıları aşmak için arayışlarını sürdüren yönetim, resmi teklifi önümüzdeki günlerde Hülya Avşar'a yüz yüze iletmeye hazırlanıyor. Sanatçının bu sürpriz teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ

Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'nin haberine göre; gelişmelerin spor ve magazin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Hülya Avşar'a yakınlığıyla bilinen ünlü televizyoncu ve kulüp sahibi Acun Ilıcalı devreye girdi. Çıkan haberler üzerine Avşar’ı arayan Ilıcalı'nın, "Böyle bir niyetin varsa her türlü desteği vermeye hazırım" diyerek Ardahenspor başkanlığı sürecinde kendisine tam destek vereceğini ilettiği öğrenildi.

SATIN ALDIĞI TAKIMDA ŞOV YAPIYOR

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, yeni sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Ilıcalı’nın transfer hamleleriyle İngiliz takımının 60 milyon euro olan kadro değeri, 260 milyon euro seviyesine yükseldi.

Kaynak: Haberler.com