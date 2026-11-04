Seçimde Trump kaybetti, İran'dan ilk açıklama geldi: Kabusla geliriz

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ABD'deki ara seçimlerde Demokratların öne çıktığı sonuçların ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan Washington yönetimine sert bir mesaj geldi. Amerikan halkının sandıkta savaşa karşı tavır aldığını savunan Kalibaf, ABD yönetiminin seçmenlerin iradesine aykırı hareket etmesi halinde ağır sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

"AMERİKALILAR SAVAŞA HAYIR DEDİ"

Kalibaf, X hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Amerikalıların vicdan ve hayat pahalılığı gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, seçimlerde savaşa karşı mesaj verdiklerini öne sürdü.

İranlı siyasetçi, "Ya vicdandan ya da hayat pahalılığından… Amerikalılar savaşa HAYIR dedi, biz de bu mesajı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM HAYIRIMIZIN BİR KABUSLA GELECEĞİNİ ÖĞRENECEKLER"

ABD yönetimine yönelik sert ifadeler kullanan Kalibaf, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"ABD hükümeti, uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek için halkının iradesine ihanet ederse, bizim HAYIR'ımızın bir kabusla birlikte geldiğini öğrenecek."