Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayı Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü detayı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynamayan Orkun Kökçü, Celtic maçının kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00'da İskoçya ekibi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

ORKUN KÖKÇÜ KADRODA

Hoffenheim ile oynanan maçta sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle son 4 maçta oynamayan milli orta saha Orkun Kökçü, Celtic maçının kadrosunda yer aldı.

KAMP KADROSUNDAKİ İSİMLER

Müsabaka öncesinde siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi

25 kilometre polisten kaçtı! Son hareketi şaşkına çevirdi
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı

AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! TBMM gündemine taşındı

Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

AK Partili Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısı: Hodri meydan

Yayman'dan Özgür Özel'e: Kendine güveniyorsa aday olsun
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi

Kocasını öldüren kadın hakkında karar! Son savunması buz kestirdi
Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Talebi kabul edildi
Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

Acılı babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Baş mimarı o
Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...