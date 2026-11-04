Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çakallarla Dans serisi 16 yılda 8 filme ulaştı! Efsane kadro yeniden bir arada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çakallarla Dans serisi 16 yılda 8 filme ulaştı! Efsane kadro yeniden bir arada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlk filmi 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans serisi, 16 yıl sonra sekizinci yapımıyla sinemalara dönüyor. Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun başrollerini paylaştığı serinin yeni filmine usta oyuncu Nur Sürer de katıldı.

  • Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması", Murat Şeker'in yönetmenliğinde 6 Kasım 2026'da vizyona girecek.
  • Serinin değişmeyen oyuncuları Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yeni filmde bir araya geliyor; kadroda Didem Balçın ve Hakan Bilgin de yer alıyor.
  • Filmde Yenge karakterini canlandıran Nur Sürer, ilk kez bir sinema filminde rol alıyor.

Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden Çakallarla Dans, sekizinci filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. İlk kez 2010 yılında seyirciyle buluşan yapım, 16 yıldır devam eden macerasını yeni bir filmle sürdürüyor. Serinin değişmeyen oyuncuları Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu, bir kez daha aynı projede buluştu.

BU KEZ ALMANYA'DA MACERAYA ATILIYORLAR

Murat Şeker'in yönettiği "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması", ekibin Almanya'da başından geçen olayları konu alıyor. Kendilerini uluslararası bir insan kaçakçılığı şebekesinin ortasında bulan Çakallar, tehlikeli durumdan kurtulmaya çalışırken yine birbirinden komik olaylarla karşılaşıyor.

NUR SÜRER DE KADROYA KATILDI

Yeni filmin en dikkat çekici sürprizlerinden biri usta oyuncu Nur Sürer oldu. Filmde Yenge karakterini canlandıran Sürer, gala gecesinde yaptığı espriyle salondakileri güldürdü. Ünlü oyuncu, "Ben sinemaya Çakallarla Dans 8 ile başladım. Yeni keşfinizim" ifadelerini kullandı.

6 KASIM'DA VİZYONA GİRİYOR

Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin'in rol aldığı film, 6 Kasım 2026'da sinemaseverlerle buluşacak. Böylece 2010 yılında başlayan Çakallarla Dans serisi, 16 yıl içinde sekiz filme ulaşmış olacak.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
El Khannouss'tan çarpıcı sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor

Maç biter bitmez olay sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor
AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı'da yeni alana taşındı

AK Parti kaynakları doğruladı! İşte Öcalan'ın yeni alana geçme nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı

Elon Musk'ın harcadığı milyonlar yetmedi! 32 yıllık dönem sona erdi
Seçimde Trump kaybetti, İran'dan ilk açıklama geldi: Kabusla geliriz

Seçimde Trump kaybetti, İran'dan tehdit geldi: Kabus olacak
Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade! Ömer Ejder de parayı TMSF’ye yatırdı

Fon soruşturmasında 700 milyonluk iade! O isim de parayı yatırdı
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak
Hatay'da otomobilin arka tekerine yılan girdi! Sürücünün çıkaramadığı yılanı itfaiye kurtardı

Arka tekere saklandı! Sürücü çıkaramayınca itfaiye çağırdı
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt

Türkçe soruyu duyunca verdiği yanıt olay oldu
Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

Acılı babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Baş mimarı o