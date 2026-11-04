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Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz

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Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.45'TE

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.

Liverpool:  Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Tarihinin en iyi Liverpoolunu yen be fener,,,,

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Haber YorumlarıTom Jerry:

Gakpo yok, salah da yok artik.. fener artik 8 yemez umarim

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