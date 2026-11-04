AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı

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Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturması sürerken, eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, parti teşkilatlarında yaşanan tepkilere ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir ilde gerçekleştirilen parti toplantısında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yargılanması yönünde çağrı yapıldığını aktaran Tayyar, toplantıya katılan partililerin bu sözleri ayakta alkışladığını söyledi.

"FON VURGUNUNA EN BÜYÜK TEPKİ AK PARTİ İÇİNDEN YÜKSELİYOR"

Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, fon soruşturmasının AK Parti teşkilatlarında ciddi rahatsızlığa neden olduğunu savundu.

Tayyar, "Fon vurgununa en büyük reaksiyon AK Parti içinden yükseliyor. Siyasette pek alışık olmadığımız bir durum" ifadelerini kullanarak parti içindeki tepkilere dikkat çekti.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçen 25 yıla işaret eden Tayyar, yaşananların parti teşkilatlarının tepki verme refleksini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

"BİZ FATMA BETÜL SAYAN'I YARGILANIRKEN GÖRMEK İSTİYORUZ"

Parti teşkilatlarındaki rahatsızlığa örnek olarak bir gün önce düzenlenen toplantıyı anlatan Tayyar, bir il başkan yardımcısının söz alarak fon soruşturmasına ilişkin tepkisini dile getirdiğini söyledi.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ilimizdeki parti toplantısında bir il başkan yardımcısı söz alıp ayağa kalkıyor, fon vurgununa öfke kusuyor ve sonra şöyle diyor:

'Biz Fatma Betül Sayan'ı yargılanırken görmek istiyoruz.'"

"SALONDAKİ HERKES AYAKTA ALKIŞLIYOR"

Toplantıda yapılan çağrı kadar partililerin verdiği tepkinin de önemli olduğunu belirten Tayyar, söz konusu ifadelerin salondakiler tarafından ayakta alkışlandığını aktardı.

Tayyar, "'Kişisel husumet' diye düşünebilirsiniz, 'fevri bir çıkış' diyebilirsiniz. Ancak salondaki herkes bu talebi ayakta alkışlıyor. İşin özü budur" dedi.

Eski milletvekili, toplantının hangi ilde gerçekleştirildiğini ve söz konusu açıklamayı yapan il başkan yardımcısının kimliğini paylaşmadı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA SORUŞTURMADA İFADE VERMİŞTİ

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile birlikte gerçekleştirdiği borsa işlemleri nedeniyle fon soruşturmasında gündeme gelmişti.

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 163 milyon lira yatırdığı ve birkaç ay sonra 2,17 milyar liralık satış gerçekleştirdiği belirtilmişti. Söz konusu işlemler, elde edilen kazancın büyüklüğü nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

Fatma Betül Sayan Kaya, 27 Eylül'de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaya ve eşi, 7 Ekim'de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

1,86 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ TMSF HESABINA AKTARILDI

Kaya çifti, savcılık ifadelerinde borsa işlemlerini içeriden bilgi alarak veya başkalarının yönlendirmesiyle gerçekleştirdikleri yönündeki iddiaları reddetmişti.

Soruşturma kapsamında çiftin elde ettiği yaklaşık 1,86 milyar liralık kazancın, savcılığın izniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına aktarıldığı bildirilmişti.

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Kaynak: Haberler.com