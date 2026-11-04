Düğününe bir hafta kalmıştı! Aydın'da takla atan otomobildeki 24 yaşındaki Safiye hayatını kaybetti

Düğününe bir hafta kalmıştı! Aydın'da takla atan otomobildeki 24 yaşındaki Safiye hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip takla attı. Kazada araçta bulunan 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı olay yerinde hayatını kaybetti, 6 yaşındaki bir çocuk dahil 5 kişi yaralandı. Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Alınan bilgiye göre, Y.Ö. (30) idaresindeki 09 ACD 749 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Kurtuluş Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti, ardından takla attı.
Otomobildeki Safiye Kaymakçı (24) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Y.Ö. ile araçtaki H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53), sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI
Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.