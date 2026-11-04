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Milli basketbolcu Cedi Osman bıçak altına yatıyor

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Milli basketbolcu Cedi Osman bıçak altına yatıyor
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A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. Yunan ekibi PAOK, milli basketbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat geçireceğini duyurdu.

Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Cedi Osman'dan kötü haber geldi.

MENİSKÜS YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yunanistan temsilcisi PAOK, Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, dizinde rahatsızlık hisseden Cedi Osman'ın sabah saatlerinde MR incelemesinden geçtiği, yapılan kontroller sonucunda milli basketbolcunun sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği bildirildi. 

AMELİYAT OLACAK

Yunan ekibi, Cedi Osman'ın sakatlığının tedavisi için önümüzdeki günlerde artroskopik ameliyat geçireceğini duyurarak "Cedi Osman, dizinde rahatsızlık hissetmesi üzerine bu sabah MR çektirdi. Muayene sonucunda sağ dizinde menisküs yırtığı olduğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde sakatlığını tedavi etmek için artroskopik ameliyat geçirecek. PAOK'taki herkes Cedi Osman'ın yanındadır ve kendisine acil şifa ve en kısa sürede sahalara dönüş temennisindedir." ifadelerine yer verdi. 

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