Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu, yeni dönem için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın başına geçen Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer alacak isimler ortaya çıktı.

TEKNİK HEYETTE 11 İSİM YER ALIYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Emre Belözoğlu'nun teknik heyetinde şu isimler bulunacak:

İlker Püren

Caner Erol

Ekrem Özerk Tufan

Özden Öngün

Hakan Özmert

Bumin Kağan Yıldız

Furkan Berk Yüksel

Kazım Çetin

Serdar Keşçi

Eray Birniçan

Toprak Kırtoğlu

YABANCI ANTRENÖR TAKVİYESİ DE YAPILACAK

Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinin yalnızca bu isimlerle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Sarı-lacivertli takımın teknik heyetine yabancı antrenör takviyesi de yapılacağı ifade edildi. Yabancı antrenörün kim olacağına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken yeni teknik ekibin görev dağılımına ilişkin ayrıntılar da netleşmedi.