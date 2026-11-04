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Kojo Oppong'dan Liverpool maçı öncesi büyük fedakarlık

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Kojo Oppong'dan Liverpool maçı öncesi büyük fedakarlık Haber Videosunu İzle
Kojo Oppong'dan Liverpool maçı öncesi büyük fedakarlık
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Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Kojo Oppong, ağrılarına rağmen takımını Liverpool maçında yalnız bırakmak istemiyor. Genç stoper, maç öncesinde bir kez daha denenecek. Ağrı hissetmemesi halinde ilk 11’de sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’nin Ganalı savunma oyuncusu Kojo Oppong, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool mücadelesi öncesinde takımını yalnız bırakmamak adına harekete geçti. 

TAKIMINI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Yaşadığı sakatlık sonrasında ağrıları devam eden genç stoper, bu dev karşılaşmada sahada yer alabilmek için büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Teknik ekiple görüşerek kritik 90 dakikada takımdaki yerini almak istediğini belirten Oppong’un son durumu, maç saatine kısa bir süre kala netlik kazanacak.

MAÇ SAATİNDE SON KEZ DENENECEK

Sağlık heyeti tarafından son bir kontrolden geçecek olan 22 yaşındaki stoper, ısınma esnasında ağrı hissetmemesi halinde karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak.

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