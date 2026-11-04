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İş adamının yanarak can verdiği kazada ilk bulgu

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İş adamının yanarak can verdiği kazada ilk bulgu
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne otomatik kaza bildirimi gönderildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ormanlık alanda alevler içindeki araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedenine ulaştı. Abidin'in direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

  • Kocaeli'nin Derince ilçesinde Taşköprü Yolu üzerinde yoldan çıkarak ormanlık alana savrulan lüks otomobil alev aldı ve araçta bulunan iş insanı Zeynel Abidin hayatını kaybetti.
  • Olay, otomobilin otomatik acil durum sisteminin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaza bildirimi göndermesiyle ortaya çıktı.
  • İlk değerlendirmelerde Abidin'in direksiyon başında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen olayda, bir otomobilin otomatik acil durum sistemi tarafından gönderilen bildirim ekipleri harekete geçirdi. Taşköprü Yolu üzerinde seyir halindeyken yoldan çıkarak ormanlık alana savrulan lüks otomobil alev aldı. Yangının söndürülmesinin ardından araçta yapılan incelemede iş insanı Zeynel Abidin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİL KENDİ KAZASINI 112'YE BİLDİRDİ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Derince ilçesi Taşköprü Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne otomatik kaza ve acil durum bildirimi gönderildi. Bildirimin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yoldan çıkarak ormanlık alana giren otomobilin alevler içinde olduğunu gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kilitli durumdaki araçta yapılan incelemede iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu.

YANAN OTOMOBİLDE 5 SAATLİK İNCELEME

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, otomobilin bulunduğu ormanlık alanda ve aracın çevresinde yaklaşık 5 saat boyunca çalışma yürüttü.

Yangında kullanılamaz hale gelen lüks otomobil, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Zeynel Abidin'in cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ İHTİMALİ

İlk değerlendirmelerde, iş insanı Zeynel Abidin'in otomobili kullandığı sırada kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği, aracın uçuruma yuvarlanarak alev aldığı değerlendiriliyor.

Ancak Abidin'in kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Olayın nasıl meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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