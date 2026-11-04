Denizli'de boğazına şeker kaçan kız çocuğu kasiyerin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Denizli'de boğazına şeker kaçan kız çocuğu kasiyerin Heimlich manevrasıyla kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Tekke Mahallesi'nde 20 Ekim'de markete gelen ilkokul öğrencisi kız çocuğun yediği şeker nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğa kasiyer Raziye Şenocak Heimlich manevrası yaparak şekeri çıkardı; olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Denizli'de markette boğazına şeker kaçan çocuğun Heimlich manevrasıyla kurtarılmasının görüntüsüne ulaşıldı.
Pamukkale ilçesi Tekke Mahallesi'nde, 20 Ekim'de bir markete gelen ilkokul öğrencisinin yediği şeker nefes borusuna kaçtı.
Nefes almakta zorluk çeken kız çocuğunun yardımına kasiyer Raziye Şenocak koştu. Şeker, Şenocak'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla çıktı.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA