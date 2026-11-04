Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından futbol yapılanmasında yeni değişikliklerin gündeme geldiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün, eski kaptanlarından Volkan Demirel'i de yeniden bünyesine katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ARDINDAN VOLKAN DEMİREL HAMLESİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun ardından Volkan Demirel'i de kulübe döndürmeyi planlıyor. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen ve futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Demirel'in, yeni dönemde futbol yapılanmasında önemli bir görev üstlenmesi gündemde. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe'ye bu kez farklı bir görevle dönmesi bekleniyor.

OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Haberde yer alan iddiaya göre sarı-lacivertli yönetim, futbol direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayırmayı değerlendiriyor. Çetin'in görevinden ayrılması halinde yerine Volkan Demirel'in getirilmesi planlanıyor. Böylece Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini Emre Belözoğlu'nun, futbol direktörlüğünü ise Volkan Demirel'in üstleneceği yeni bir yapılanmanın hayata geçirilmesi gündeme gelebilir.

GÖZLER YÖNETİMDEN GELECEK KARARDA

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından Volkan Demirel'in de kulübe dönme ihtimali, yeni dönemin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Ancak Oğuz Çetin'in ayrılığı ve Demirel'in göreve getirilmesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Haberler.com