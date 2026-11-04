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Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

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Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor Haber Videosunu İzle
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün eski kaptanlarından Volkan Demirel'i de geri getirmek istediği öne sürüldü. Demirel'in futbol direktörü Oğuz Çetin'in yerine düşünüldüğü iddia edildi.

  • Fenerbahçe yönetimi, futbol direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayırmayı ve yerine Volkan Demirel'i getirmeyi değerlendiriyor.
  • Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki Volkan Demirel'in, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından kulübe farklı bir görevle dönmesi bekleniyor.
  • Oğuz Çetin'in ayrılığı ve Volkan Demirel'in göreve getirilmesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından futbol yapılanmasında yeni değişikliklerin gündeme geldiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün, eski kaptanlarından Volkan Demirel'i de yeniden bünyesine katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ARDINDAN VOLKAN DEMİREL HAMLESİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun ardından Volkan Demirel'i de kulübe döndürmeyi planlıyor. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen ve futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Demirel'in, yeni dönemde futbol yapılanmasında önemli bir görev üstlenmesi gündemde. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe'ye bu kez farklı bir görevle dönmesi bekleniyor.

OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Haberde yer alan iddiaya göre sarı-lacivertli yönetim, futbol direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayırmayı değerlendiriyor. Çetin'in görevinden ayrılması halinde yerine Volkan Demirel'in getirilmesi planlanıyor. Böylece Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini Emre Belözoğlu'nun, futbol direktörlüğünü ise Volkan Demirel'in üstleneceği yeni bir yapılanmanın hayata geçirilmesi gündeme gelebilir.

GÖZLER YÖNETİMDEN GELECEK KARARDA

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından Volkan Demirel'in de kulübe dönme ihtimali, yeni dönemin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Ancak Oğuz Çetin'in ayrılığı ve Demirel'in göreve getirilmesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

Emre'nin bu futbolcu kadrosuyla başarılı olma şansı nedir?

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Haber YorumlarıNo Paradox:

Birincisi; Volkan ne kadar Fenerli bu tartışılmaz. Emre ise tartışılır. Gs' de var olmuş bir oyuncu ama nasılsa Fenerbahçe'li Emre durumunda görülüyor. İkincisi; Volkan'dan futbol aklı olur mu ? Emin değilim. Mesela bir Alex de Souza için kesinlikle futbol aklı olur diye düşünebilirim. Sonuç; Fenerlilik konusunda Volkan önde ama futbol aklı için doğru bir tercih olmaz. Emre'nin teknik direktörlüğü için ise bu kadro çok yetersiz sonuçlar kolay kolay değişmeyecek.

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Haber YorumlarıSerkan Polat:

emre oguzla is yapma sakin kendi ekibini kur tamamen oguz cetine guvenme

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

oğuzu gönderin, bunlar futbol fosili

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Haber YorumlarıPinokyo:

yaprağı yedik

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