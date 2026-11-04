Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldığı sırada yaşadıklarını anlattı: Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldığı sırada yaşadıklarını anlattı: Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle Dubai'de mahsur kalan oyuncu Şevket Çoruh, yaşadığı korku dolu anları anlattı. "Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu, distopik bir şeyin içindeydik" diyen ünlü oyuncu, geçmişte yaşadığı ekonomik zorluklara ve tiyatro çalışmalarına da değindi. Çoruh, çocuklar için yeni bir sahne hazırlığında olduğunu da açıkladı.

  • Şevket Çoruh, "Bir Baba Hamlet" oyunu için 27 Şubat'ta gittiği Dubai'de füze saldırıları nedeniyle uçuşların iptal olması üzerine mahsur kaldı.
  • Çoruh, Dubai'de füze saldırıları sırasında yaşadıklarını "Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu, distopik bir şeyin içindeydik" sözleriyle anlattı.
  • Dubai'de mahsur kalan tiyatro ekibi, 6 Mart'ta Umman'ın başkenti Maskat üzerinden Türkiye'ye döndü.

"Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldığı günlerde yaşadıklarını anlattı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ünlü oyuncu, bölgede yaşananları distopik bir dünyaya benzetti.

"KAFAMIN ÜZERİNDEN FÜZELER GEÇİYORDU"

İlker Ayrık ile birlikte sahnelediği "Bir Baba Hamlet" oyunu için Dubai'ye giden Şevket Çoruh, bölgede çatışmaların başlamasıyla beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Füze saldırıları nedeniyle hava trafiğinin aksadığı kentte bir süre mahsur kalan oyuncu, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

"Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu, distopik bir şeyin içindeydik."

Çoruh'un açıklamaları, savaşın ortasında kalan tiyatro ekibinin yaşadığı endişeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLİNCE DUBAİ'DE MAHSUR KALDILAR

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, "Bir Baba Hamlet" oyunu için 27 Şubat'ta Dubai'ye gitmişti. Ancak bölgede başlayan saldırıların ardından uçuşların iptal edilmesi nedeniyle oyuncular ve beraberlerindeki ekip planlanan tarihte Türkiye'ye dönemedi.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle tiyatro ekibinin bazı gösterileri de ertelendi. Dubai'de mahsur kalan oyuncular, 6 Mart'ta Umman'ın başkenti Maskat üzerinden gerçekleştirdikleri yolculuğun ardından Türkiye'ye döndü.

GEÇMİŞTE YAŞADIĞI EKONOMİK ZORLUKLARI DA ANLATTI

Tiyatroya verdiği önemle bilinen Şevket Çoruh, açıklamalarında geçmiş yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değindi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra kendi tiyatro sahnesini kurmak için de emek veren sanatçı, sanat hayatında karşılaştığı güçlükleri anlattı.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ SAHNE MÜJDESİ

Baba Sahne'nin kurucusu olan Şevket Çoruh, tiyatro alanındaki çalışmalarına devam ettiğini belirterek çocuklara yönelik yeni bir sahne hazırlığında olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, yeni projesiyle çocukları tiyatroyla buluşturmayı hedefliyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor!

Gülen Gözler'in küçük Hasret'ini şimdi görenler tanıyamıyor!
24 yaşındaki sporcu New York Maratonu'nda hayatını kaybetti! Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı

Maratonda acı son: Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı
ABD'ye bağlı Guam Adası'nda valilik Cumhuriyetçilere, delegelik Demokratlara gitti

Valilik bir tarafa, Kongre koltuğu diğer tarafa gitti
Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El Khannouss'tan çarpıcı sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor

Maç biter bitmez olay sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor
ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Şanlıurfa'da aile katliamı: Annesini ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşini yaraladı

22 yaşındaki genç dehşet saçtı! Bu evden 2 cenaze çıktı

Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak
Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev fark

Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev fark
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
Seçimde Trump kaybetti, İran'dan ilk açıklama geldi: Kabusla geliriz

Seçimde Trump kaybetti, İran'dan tehdit geldi: Kabus olacak