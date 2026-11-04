Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! İşte Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural, tüm dünyanın sonuçlarına odaklandığı ABD ara seçimlerini canlı yayında değerlendirdi. Sural, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Teksas'ta Demokratların kazandığı zaferin, seçimler için 400 milyon dolarlık kampanya bütçesi ayıran Elon Musk açısından da dikkat çekici bir sonuç ortaya çıkardığını söyledi.

SİYASİ YATIRIM

ABD'de ara seçim sonuçları, Başkan Donald Trump'ın yanı sıra Cumhuriyetçilere verdiği büyük finansal destekle öne çıkan milyarder iş insanı Elon Musk'ı da gündeme taşıdı. Haberler.com canlı yayınına katılan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, seçim sonuçlarını değerlendirirken Musk'ın siyasi yatırımlarına dikkat çekti.

DEMOKRATLARDAN KAÇIP TEKSAS'A TAŞINMIŞTI

Musk'ın Kaliforniya'dan Teksas'a taşınma kararını hatırlatan Sural, milyarder iş insanının Demokratların yönetimindeki Kaliforniya'dan ayrılarak Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Teksas'a yöneldiğini anımsattı.

Sural, Musk'ın fabrikalarını ve şirketlerini Teksas'a taşıdığını, bu eyalet için de 400 milyon dolarlık kampanya bütçesi ayırdığını aktardı. Ancak seçimlerde Teksas'ta Demokratların hem valilik hem de senatörlük yarışını kazanması, Musk'ın desteklediği siyasi çizgi açısından dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

400 MİLYON DOLARLIK KAMPANYA BÜTÇESİNE RAĞMEN DEMOKRATLAR KAZANDI

Teksas'ın Donald Trump'ın büyük farkla kazandığı eyaletlerden biri olduğunu vurgulayan Sural, ara seçimlerde yaşanan değişimin önemine işaret etti. Cumhuriyetçilerin kalesi olarak görülen eyalette Demokratların elde ettiği başarıya dikkat çeken Sural, Musk'ın da seçimde kaybeden isimlerden biri olduğunu ifade etti.

Sural, canlı yayındaki değerlendirmesinde, “Buraya 400 milyon dolarlık bir kampanya bütçesi ayırmıştı Elon Musk ve görünen o ki belki de seçimde en kaybedenlerden bir tanesi de Elon Musk oldu” sözleriyle milyarder iş insanının seçim sonuçlarından nasıl etkilendiğini anlattı.

TRUMP'IN YENİLGİSİNDE EKONOMİ VE SAVAŞ ETKİSİ

Sural, Trump ve Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıpları değerlendirirken ekonomik sorunların, hayat pahalılığının, göç politikalarının ve İran savaşının seçmen tercihlerinde etkili olduğunu söyledi.

Amerikalı seçmenin enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle Trump yönetimini sorumlu tuttuğunu belirten Sural, savaşın ekonomik etkilerinin de sandığa yansıdığını kaydetti.

KÜRTAJ ÖNEMLİ BİR BAŞLIK HALİNE GELDİ

Sural, seçim sonuçlarında ekonomik sorunların yanı sıra eyaletlere göre değişen yerel meselelerin de etkili olduğunu belirtti. Bazı eyaletlerde sağlık harcamalarının seçmenlerin kararında belirleyici olduğunu aktaran Sural, kürtaj konusunun da bazı bölgelerde önemli bir seçim başlığı haline geldiğini söyledi. Göç politikalarının da sandığa yansıdığını ifade eden Sural, özellikle Latin kökenli seçmenlerin Trump'a karşı oy kullandığına dikkat çekti. Ayrıca Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki tepki oylarının ve sandığa gitmeyen seçmenlerin de sonuçlarda etkili olmuş olabileceğini değerlendirdi.

TRUMP'IN 2 YILI ZOR GEÇECEK

Sural ayrıca Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesinin, Trump'ın başkanlığının kalan iki yılında atacağı adımları zorlaştırabileceğini; özellikle tarifeler ve dış politika başlıklarının Kongre gündeminde daha fazla yer bulabileceğini değerlendirdi.

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