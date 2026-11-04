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Sivas'ta operasyonda Aziz Mor Gabriel tasviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Sivas'ta operasyonda Aziz Mor Gabriel tasviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Sivas'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda il merkezindeki adreste deri üzerine resmedilmiş Aziz Mor Gabriel tasviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlı hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Sivas'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, deri üzerine resmedilmiş Aziz Mor Gabriel tasviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bu kapsamda, il merkezinde bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan resim bulundurduğuna ilişkin alınan bilgiler doğrultusunda adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada, deri üzerine resmedilmiş Süryani Ortodoks Kilisesi'nin ruhani liderlerinden Aziz Mor Gabriel tasviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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