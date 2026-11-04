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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret

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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret
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Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan İsmail Kartal, ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi. Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret eden deneyimli teknik adamın hediye ettiği Marco Asensio forması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de 27 Ekim'de teknik direktörlük görevinden ayrılan İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulübe veda etmesinin ardından ilk kez fotoğraf verdi. Deneyimli çalıştırıcının gerçekleştirdiği ziyaret ve verdiği hediye dikkat çekti.

BEYKOZ KAYMAKAMI'NI ZİYARET ETTİ

İsmail Kartal, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez görüntülenen Kartal, Ürkmezer ile bir araya geldi.

ASENSIO FORMASI HEDİYE ETTİ

Ziyaret sırasında İsmail Kartal, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio'nun formasını hediye etti. Deneyimli teknik adamın sarı-lacivertli kulüpten ayrılmasının ardından gerçekleştirdiği ziyarette Asensio forması vermesi dikkat çekti.

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