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Muğla Ula'da kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter ölü bulundu

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Muğla Ula'da kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Muğla Ula'da kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter ölü bulundu
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Muğla Ula'da 1 Kasım'dan bu yana kayıp aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Günlerdir süren arama çalışmaları acı sonla biterken, ölüm nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

(MARMARİS) - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde 1 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'den acı haber geldi. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde kaybolan 87 yaşındaki Kemal Yeter'i bulmak için kaybolduğu 1 Kasım akşam saatlerinden itibaren yürütülen arama çalışmaları acı sonla noktalandı.

Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü arama çalışmaları sırasında Kemal Yeter'in cansız bedeni bulundu.

Yaşlı adamın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
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