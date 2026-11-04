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Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar

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Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçında takımın başında olup olmayacağı netlik kazandı. Sabah saatlerinde Samandıra'ya giderek futbolcularla buluşan Belözoğlu, Dirk Kuyt ile yaptığı görüşmenin ardından kararını verdi. 46 yaşındaki teknik adam, Liverpool karşılaşmasını tribünden takip edecek.

  • Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, Liverpool maçında takımın başında sahaya çıkmayacak ve karşılaşmayı tribünden izleyecek.
  • Liverpool maçında Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkması bekleniyor.
  • Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki görevine perşembe günü başlayacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçına çıkıp çıkmayacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Belözoğlu, kritik karşılaşma öncesinde kararını verdi.

SAMANDIRA'YA GİTTİ, KUYT İLE GÖRÜŞTÜ

Çarşamba sabahı Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Emre Belözoğlu, futbolcularla bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, ardından takımın geçici sorumluluğunu üstlenen Dirk Kuyt ile görüştü.

Belözoğlu'nun Liverpool maçında kulübede yer alabilmesi için gerekli tüm prosedürlerin tamamlandığı ancak yapılan görüşmenin ardından karşılaşmaya çıkmama kararı aldığı belirtildi.

LIVERPOOL MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Emre Belözoğlu, Liverpool karşılaşmasında Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkmayacak. Mücadeleyi tribünden takip edecek olan 46 yaşındaki teknik adamın, Samandıra'daki görevine perşembe günü başlayacağı ifade edildi. Böylece sarı-lacivertli takımın Liverpool karşılaşmasında Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe, salı akşamı yaptığı açıklamayla Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"YUVANA HOŞ GELDİN EMRE BELÖZOĞLU"

Fenerbahçe, KAP bildirisinin ardından resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla Belözoğlu'nun dönüşünü duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında şu ifadeler yer almıştı:

"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…

Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!"

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa sagdic:

otursun evinden izlesin. ne yaoacaksa

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