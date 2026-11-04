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Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi

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Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde 'sütyen' krizi
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"Taşacak Bu Deniz" dizisinin yıldızı Deniz Baysal'ın yer aldığı reklam filmi, kombininde sütyen izinin görünmesi gerekçesiyle silinerek rötüşlandı; markanın videoyu düzenleyip yeniden yüklemesine sosyal medyada "Kadın bedeninden bu kadar mı korkuyorsunuz?" tepkileri yağdı.

  • Deniz Baysal'ın rol aldığı bir markanın reklam filmi, oyuncunun kombinindeki sütyen izinin belirgin olması nedeniyle yayından kaldırıldı ve dijital müdahaleyle düzenlendikten sonra yeniden paylaşıldı.
  • Sosyal medya kullanıcıları ve Baysal'ın hayranları, videonun silinip yeniden yüklenmesine "Kadın bedeninden bu kadar mı korkuyorsunuz?" gibi yorumlarla tepki gösterdi.
  • Deniz Baysal, daha önce TRT Tabii'de Ayşe Şasa ile çekilen bir iş sonrası İslâm tasavvufunu okumaya başladığını ve bunun hayatını değiştirdiğini belirtmişti.

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Deniz Baysal, bir markanın reklam filmiyle gündeme geldi. Reklam filminde tercih edilen kombinde oyuncunun sütyen izinin belirgin olması üzerine markanın videoyu kısa süre içinde sildiği ve düzenleme yaparak yeniden paylaştığı iddia edildi.

REKLAM VİDEOSU SİLİNİP YENİDEN YÜKLENDİ

Deniz Baysal'ın yer aldığı reklam filmi sosyal medyada yayınlandıktan kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. Oyuncunun kombinindeki sütyen izi dijital müdahaleyle kaldırıldıktan sonra video tekrar paylaşıldı. Markanın bu hamlesi sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı ve kısa sürede tepki topladı.

"KADIN BEDENİNDEN BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ?"

Durumu fark eden Deniz Baysal'ın hayranları ve sosyal medya kullanıcıları yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Gelen yorumlardan bazıları şöyle sıralandı:

  • "Vallahi rezalet, nasıl düşündüklerini bilmiyorum"
  • "Sütyen izi göründü diye reklamı silip yeniden yüklemek nedir ya?"
  • "Kadın bedeninden bu kadar mı korkuyorsunuz?"
  • "Ne saçma, etkileşimi de yok ettiler"

AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanarak gündem olmuştu: "Biz TRT Tabii'de bir iş çektik, Ayşe Şasa... Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslâm tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı."

Kaynak: Haberler.com
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