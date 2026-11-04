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Demirtaş'ın 5 suçtan yargılandığı Diyarbakır dosyası Mersin'e gönderildi

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Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın 5 suçtan yargılandığı dosyanın Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilmesi talebini kabul etti. Dosya yetkisizlikle Mersin'e gönderildi; 9 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da 5 ayrı suçtan yargılandığı dava dosyasının Mersin'deki dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi.

Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın avukatlarının Diyarbakır'daki dava dosyasının Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki benzer suçlara ilişkin dava dosyalarıyla birleştirilmesi talebini celse arasında değerlendirdi.

Mahkeme, avukatların birleştirme talebini kabul etti. Bunun üzerine dava dosyası "yetkisizlik" kararıyla Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstenilen ceza

Diyarbakır'da 2016'da katıldığı 7 ayrı etkinlik ile ilgili dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "suç işlemeye alenen tahrik etme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "suçu ve suçluyu övmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA
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