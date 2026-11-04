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Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı

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Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı Haber Videosunu İzle
Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken Alman basını maçta sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı baskı ve coşkulu atmosferi ön plana çıkardı. Yapılan haberlerde stadın gürültülü ve etkileyici atmosferinin Stuttgart'ın performansını olumsuz etkilediği vurgulandı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında sahasında Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.
  • Alman spor basını (Bild, Kicker, Die Welt, Spox) maç değerlendirmelerinde Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosferi öne çıkardı.
  • Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alarak son 16 turuna doğrudan katılma hedefinde geriledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında konuk ettiği Stuttgart’ı Aleksey Batrakov’un attığı gollerle 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 6’ya yükseltirken maçın ardından Alman basınında en çok konuşulan konu stadyumdaki atmosfer oldu.

ALMANYA'DA GÜNDEM GALATASARAY TARAFTARI

Almanya'nın önde gelen spor mecraları, maça dair değerlendirmelerinde sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu baskıya geniş yer ayırdı.

İşte Galatasaray'ın yarattığı atmosfer ile ilgili yapılan o haberler:

Bild:" Stuttgart, İstanbul'un kaynayan ateşinde umutsuzluğa düştü. Galatasaray taraftarları Avrupa'nın en gürültülü taraftarları arasında yer alıyor. Kulakları sağır eden tezahüratları ve agresif ıslıklarıyla deplasman takımını en başından itibaren büyük bir baskı altına aldılar."

Kicker:" Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Erken gelen iki golün ardından birçok net fırsatı değerlendiremedi; tüm bunlar, coşkulu Galatasaray taraftarlarının sağır edici ıslıkları eşliğinde gerçekleşti."

Die Welt: " Stuttgart, İstanbul'da maçın başında yediği iki golle mağlup oldu. İyi bir performans sergilediler ama sonuç alamadılar. Hata yapmaya meyilli Bundesliga ekibi, hararetli atmosferde ev sahibi takıma 2-0 yenildi."

Spox:" Stuttgart, sağır edici bir gürültü fırtınası içinde Galatasaray'a mağlup oldu. Maç boyunca atmosfer son derece gürültülüydü. İstanbul'un ateşli atmosferinde Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turuna doğrudan katılma hedefinde gerileme yaşadı."

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Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir Ari:sondakika.com okurlarından

hoparlörler sağolsun ????

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