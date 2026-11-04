Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor

Van'da tarihi mirasın ortaya çıkarılması amacıyla sürdürülen kazı çalışmalarında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Eski Van Şehri'nin Horhor bölgesinde yürütülen çalışmalarda Osmanlı dönemine ait bir çeşme bulundu. Çeşmenin üzerinde yer alan yazı ise keşfin en ilgi çekici ayrıntılarından biri oldu.

ÜZERİNDE "AFİYET OLSUN" YAZIYOR

Kazı alanında incelemelerde bulunan Van Valisi Ozan Balcı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Balcı, kazılarda Osmanlı döneminden kalma tarihi bir çeşmenin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Çeşmenin üzerinde "Afiyet olsun" ifadesinin yer aldığını söyleyen Balcı, tarihi yapının korunarak yeniden kullanıma kazandırılacağını bildirdi.

RESTORE EDİLEREK HALKIN KULLANIMINA AÇILACAK

Vali Balcı, Horhor bölgesinde ortaya çıkarılan çeşmenin restorasyon çalışmalarının ardından vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Eski Van Şehri'ndeki kazı çalışmaları ise bölgenin tarihi mirasının ortaya çıkarılması amacıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı