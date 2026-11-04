Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gemlik'te otoyolda facia! Kaza yapan araca ve yardıma koşanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gemlik'te otoyolda facia! Kaza yapan araca ve yardıma koşanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Kaza yapan otomobildekilere ve duran araçtan inerek yardıma gidenlere, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Kazada 30 yaşındaki Mecit Can hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

  • Bursa'nın Gemlik ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
  • Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 41 AEE 729 plakalı otomobil refüje çarptı; ardından aynı yönde gelen 58 ADC 704 plakalı otomobil, kaza yapan araçtakilere ve yardıma koşanlara çarptı.
  • Kazada 41 AEE 729 plakalı otomobilde bulunan 30 yaşındaki Mecit Can hayatını kaybetti, 9 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde kaza yapan otomobildekilere ve yardıma koşanlara, arkadan gelen başka aracın çarpması sonucu Mecit Can (30) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

YARDIMA KOŞANLARA ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Bursa istikameti Gemlik mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 41 AEE 729 plakalı otomobil, refüje çarptı. Bu sırada duran araçtan inerek yardıma giden kişiler ile kaza yapan otomobildekilere aynı yönde seyir halinde olan 58 ADC 704 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da hurda yığınına döndü.

30 YAŞINDAKİ MECİT CAN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, 41 AEE 729 plakalı otomobilde bulunan Mecit Can'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. 9 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haberler
Gemlik kavşağında feci kaza! Yardıma koşan sürücüye de çarptı: 1 ölü, 9 yaralıGemlik kavşağında feci kaza! Yardıma koşan sürücüye de çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

İşkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı
Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi

Gazze'de mahsur kalan doktor, ABD seçimlerine damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar

Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar
ABD'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia'da kazandı

ABD'de seçim gecesinin ilk galibi belli oldu
Kentin kaderi ona bağlı! 'Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır' dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

"Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! İşte ilk görüntüler
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu

Ağaoğlu'nun Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri tartışma yarattı
Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike

Trump'ın yenilgisi İsrail'i sarstı! Bomba itiraf: 3 büyük tehlike var