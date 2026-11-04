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Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı

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Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
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Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımdaki ilk icraatını gerçekleştiriyor. Genç teknik adamın, çok fazla sakatlık sorunu ve sakatlık sürelerinin beklenenden uzun sürdüğünü belirterek kulübün sağlık ekibinin değiştirilmesini istediği belirtildi.

Fenerbahçe’de yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, ayağının tozuyla kritik bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin başına geçen genç teknik adam, takımdaki ilk icraatını doğrudan sağlık heyetine yönelik gerçekleştirdi.

SAĞLIK EKİBİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR

Son dönemde üst üste yaşanan sakatlıklar ve oyuncuların geri dönüş sürelerinin beklenenden uzun sürmesinden rahatsızlık duyan Belözoğlu, yönetime rapor sundu. Takımın mevcut durumunu analiz eden genç çalıştırıcının, sağlık ekibinde değişikliğe gidilmesini ve kadronun baştan aşağı yenilenmesini talep ettiği belirtildi. 

GÖREVE YARIN BAŞLAYACAK

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun ekibiyle birlikte görevine yarın başlayacağı belirtildi. 46 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile Kadıköy'de oynayacağı müsabakayı stadyumdan takip edecek.

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