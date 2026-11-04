''Alarmları kurduk, bekliyoruz'' deyip duyurdu! İşte Ozan Tufan'ın büyük hedefi

Trabzonspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak kritik Freiburg maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OZAN TUFAN'IN A MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Bordo-mavili formayla sergilediği performansla yeniden çıkışa geçen deneyimli futbolcu, A Milli Takım’a dönme arzusunu açıkça dile getirdi.

''ALARMLARI KURDUK, BEKLİYORUZ''

Ay-yıldızlı formayı tekrar giymenin en büyük hedefi olduğunu belirten Ozan Tufan, "Milli takımda forma giymek her futbolcunun hayali. Tekrardan milli takıma dönmeyi istiyorum. Tabii ki bir beklentim var. İnşallah şanlı formayı giymek tekrar nasip olur. Cuma gününe alarmları kurduk, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KADRO CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, milli takım aday kadrosunu 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te canlı yayında açıklayacak.