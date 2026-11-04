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''Alarmları kurduk, bekliyoruz'' deyip duyurdu! İşte Ozan Tufan'ın büyük hedefi

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''Alarmları kurduk, bekliyoruz'' deyip duyurdu! İşte Ozan Tufan'ın büyük hedefi Haber Videosunu İzle
''Alarmları kurduk, bekliyoruz'' deyip duyurdu! İşte Ozan Tufan'ın büyük hedefi
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Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Freiburg maçı öncesinde açıklama yaptı. A Milli Takım formasını yeniden giymek istediğini ifade eden deneylim oyuncu, "Milli takımda forma giymek her futbolcunun hayali. Tekrardan milli takıma dönmeyi istiyorum. Tabii ki bir beklentim var. İnşallah şanlı formayı giymek tekrar nasip olur. Cuma gününe alarmları kurduk. Bekliyoruz'' sözlerini sarf etti.

Trabzonspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak kritik Freiburg maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OZAN TUFAN'IN A MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Bordo-mavili formayla sergilediği performansla yeniden çıkışa geçen deneyimli futbolcu, A Milli Takım’a dönme arzusunu açıkça dile getirdi. 

''ALARMLARI KURDUK, BEKLİYORUZ''

Ay-yıldızlı formayı tekrar giymenin en büyük hedefi olduğunu belirten Ozan Tufan, "Milli takımda forma giymek her futbolcunun hayali. Tekrardan milli takıma dönmeyi istiyorum. Tabii ki bir beklentim var. İnşallah şanlı formayı giymek tekrar nasip olur. Cuma gününe alarmları kurduk, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KADRO CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK 

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, milli takım aday kadrosunu 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te canlı yayında açıklayacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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