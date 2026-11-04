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Arda Turan canlı yayında ateş püskürdü: El birliğiyle...

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Arda Turan canlı yayında ateş püskürdü: El birliğiyle... Haber Videosunu İzle
Arda Turan canlı yayında ateş püskürdü: El birliğiyle...
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Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Sporting'e 1-0 kaybedilen maçın ardından hakem yönetimini eleştirdi. Genç teknik adam, "Sporting-Galatasaray maçında rüzgara penaltı verip, VAR'da temas aranmıştı. Bizim maçta da temasa penaltı vermeyince el birliğiyle Sporting'i 9 puan yapıyorsun. Bambaşka bir senaryo olsa belki 3 puanda kalacaklar'' dedi.

  • Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 1-0 mağlup oldu.
  • Arda Turan, Sporting-Galatasaray maçında rüzgara penaltı verildiğini, kendi maçlarında ise temasa penaltı verilmediğini savundu.
  • Arda Turan, hakem kararlarının takımı mental olarak yıprattığını ve bu pozisyonun açıklanabilir tarafı olmadığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’e 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk’te teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına ateş püskürdü. Maçın kaderini etkileyen pozisyonlara dikkat çeken genç çalıştırıcı, hakem yönetiminin adaletsiz olduğunu savundu.

''EL BİRLİĞİYLE SPORTING'İ 9 PUAN YAPIYORSUN''

Penaltı pozisyonunda hakemin verdiği karara tepki gösteren Arda Turan "Sporting- Galatasaray maçında rüzgara penaltı verip, VAR'da temas aranmıştı. Bizim maçta da temasa penaltı vermeyince el birliğiyle Sporting'i 9 puan yapıyorsun. Bambaşka bir senaryo olsa belki 3 puanda kalacaklar." dedi. 

''BİZİ YIPRATIYOR''

Saçma kararların takımı mental olarak yıprattığını belirten genç teknik adam, yine de odak noktasını sahanın içinde tutmaya çalışacaklarını ekleyerek, "Futbolda bazen değiştiremediğimiz anlar bizi çok üzüyor. Adaletsizlik gibi hislere kapıldığımızda bizi yıpratıyor. Ama hayatta çektiğim acılar bana değiştirebileceğim tarafa, sahanın içine dönmeyi öğretti. Yine de oyuncularımın hakkını savunmak istiyorum. Bu pozisyonun açıklanabilir tarafı yok. İtalyan hakemler her şeyi bildikleri gibi ekran karşısında aynen böyle devam ediyorlar." sözlerini sarf etti. 

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıenveratabey77:sondakika.com okurlarından

Çin conlu olduğu belli oluyor. hemen ağlamaya başladı

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