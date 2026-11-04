Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti

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UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe U19, Pendik Stadı'nda ağırladığı Liverpool U19'a 5-3 mağlup oldu. Toplam 8 golün atıldığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Çağrı Balta'nın oyundan çıktıktan sonraki hareketi dikkat çekti.

FORMASINI ÇIKARIP SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Fenerbahçe U19'un Liverpool U19 karşısında 4-2 geride olduğu dakikalarda oyundan alınan Çağrı Balta, formasını çıkararak doğrudan soyunma odasına yöneldi. Karşılaşmanın yayın görüntülerine yansıyan anlarda genç futbolcunun üstünün çıplak olduğu ve saha kenarından içeri girdiği görüldü.

Balta'nın oyundan alınmasına tepki göstererek formasını yere attığı da öne sürüldü. Ancak paylaşılan görüntüde formanın yere atıldığı an yer almıyor.

FENERBAHÇE 8 GOLLÜ MAÇTA KAYBETTİ

Liverpool U19 karşısında ilk yarıyı 4-2 geride tamamlayan Fenerbahçe U19, ikinci yarıda farkı bire indirmesine rağmen beraberliği yakalayamadı. İngiliz ekibi, Will Wright'ın üç gol attığı mücadeleyi 5-3 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Ali Demirbilek de 90+3. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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Kaynak: Haberler.com