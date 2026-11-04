11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Filistin asıllı Müslüman siyasetçi Aber Kawas, New York Eyalet Senatosunun 12. seçim bölgesinde Cumhuriyetçi rakibi Han Khon To'yu geride bırakarak seçimi kazandı. Demokrat Parti adayı olan ve Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) üyesi olarak bilinen Kawas, oyların yaklaşık yüzde 91'inin sayıldığı aşamada yüzde 74,5 oy oranına ulaştı. Seçim zaferi, geçmişte 11 Eylül saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle tartışmaların odağında bulunan siyasetçiyi yeniden dikkatlerin merkezine taşıdı.

11 EYLÜL AÇIKLAMALARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU

Kawas'ın 2017 yılında katıldığı bir programda 11 Eylül 2001 terör saldırıları hakkında kullandığı ifadeler, seçim kampanyası sırasında yeniden gündeme getirildi. Filistin asıllı siyasetçi, kapitalizm, ırkçılık, beyaz üstünlükçülüğü ve İslamofobinin sömürgecilik ve kaynakların başka toplumların elinden alınmasıyla bağlantılı uzun bir geçmişe sahip olduğunu savundu. Kawas, 11 Eylül saldırılarını da bu tarihsel sürecin yansımalarından biri olarak değerlendirdi.

Aynı konuşmada Müslümanlardan, sorumlusu olmadıkları terör saldırıları nedeniyle özür dilemelerinin beklenmesine karşı çıktı. Kawas, kölelik ve soykırım gibi tarihsel suçlar için benzer bir hesap verme beklentisi bulunmadığını savunarak Müslüman toplumunun topluca sorumlu tutulmasını eleştirdi.

Açıklamalar, özellikle muhafazakar Amerikan basınında tepki çekti. Bazı yayınlar Kawas'ın sözlerini saldırıları hafife almak veya ABD'yi suçlamak şeklinde yorumladı. Kawas ise açıklamalarının bağlamından koparıldığını belirterek amacının Müslüman Amerikalıların terör saldırılarından topluca sorumlu tutulmasına karşı çıkmak olduğunu söyledi.

HAMAS SEMBOLÜ İDDİASI DA TARTIŞMA YARATTI

Kawas hakkında ortaya atılan bir başka iddia ise 2016 yılındaki bir gösteriye ait olduğu belirtilen görüntülerle ilgiliydi. Bazı yayınlarda, siyasetçinin söz konusu etkinlikte Hamas sembolleri taşıdığı ileri sürülen bir kol bandı kullandığı iddia edildi.

Ancak görüntünün bağlamı ve kol bandındaki sembollerin niteliği bağımsız kaynaklar tarafından kesin biçimde doğrulanamadı. Bu nedenle iddia, Kawas'ın Hamas ile bağlantısı bulunduğunu gösteren kanıt olarak değerlendirilemiyor.

MAMDANI'NİN DESTEKLEDİĞİ İSİMLER ARASINDA

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin desteklediği siyasetçiler arasında bulunan Kawas, İsrail'e yönelik boykot girişimlerine verdiği destekle de tanınıyor. İkili, New York merkezli kuruluşların İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini finanse etmesini engellemeyi amaçlayan "Not On Our Dime" kampanyasında birlikte çalıştı.

Kawas, seçim kampanyasında Filistin meselesinin yanı sıra uygun fiyatlı konut, toplu taşıma, göçmen hakları ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konuları da öne çıkardı. Filistinli mültecilerin kızı olduğunu belirten siyasetçi, ailesinin göçmenlik süreçlerinde yaşadığı zorlukların siyasi mücadelesini şekillendirdiğini ifade ediyor.

NEW YORK'TA FİLİSTİN ASILLI İLK KADIN OLDU

34 yaşındaki Aber Kawas, haziran ayında yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Steven Raga'yı yüzde 60,3 oyla geride bırakarak partisinin adayı olmuştu. Kasım ayındaki genel seçimde de Cumhuriyetçi Han Khon To'ya karşı üstünlük sağlayan Kawas, New York eyalet yasama organına seçilen ilk Filistin asıllı kadın olarak kayıtlara geçti.

Kawas'ın temsil edeceği 12. seçim bölgesi, Queens'in Astoria, Sunnyside, Woodside ve Long Island City gibi mahallelerini kapsıyor. Demokrat siyasetçi, Washington'daki ABD Senatosunda değil, Albany'de bulunan New York Eyalet Senatosunda görev yapacak.

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