Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, kentteki ormanlarda "gençleştirme" adı altında yapılan ağaç kesimlerini soru önergesiyle TBMM'ye taşıyarak kesilen alanların yarın maden sahalarına dönüştürülmesinden endişe duyduklarını belirten sert bir açıklama yaptı.

  • YENİ Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan'daki ormanlık alanlarda yürütülen ağaç kesimi faaliyetlerini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.
  • İncesu, Köprülü, Samandöken, Canibeg ve Ardahan'daki ormanlarda 'gençleştirme' adı altında toplu kesimlerin sürdüğünü belirtti.
  • İncesu, kesilen ağaçların taşınması sırasında yüzlerce yeni köklenmiş fidanın ezilerek yok edildiğini ve ağaçsızlaştırılan alanların ileride maden sahalarına dönüştürülmesi endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

YENİ Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan’daki ormanlık alanlarda yürütülen ağaç kesimi faaliyetlerini ve beraberinde getirdiği çevresel tahribatı verdiği soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

"GENÇLEŞTİRME ADI ALTINDA TOPLU KESİMLER DEVAM EDİYOR"

Ardahan ormanlarının korunması amacıyla üç yıldır mücadele ettiklerini belirten Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Meclis'e sundukları soru ve araştırma önergelerine rağmen kesimlerin durmadığına dikkat çekti. Yaptığı açıklamada sert uyarılarda bulunan İncesu, şu ifadeleri kullandı: "Üç yıldır Köprülü, Samandöken, Canibeg ve Ardahan’daki bütün ormanlarımız için haykırıyoruz! Uyarıyoruz, takip ediyoruz, Meclis’e soru önergeleri veriyoruz, araştırma önergeleriyle bu memleketin haklı endişelerini Türkiye’nin gündemine taşıyoruz! Peki, ne değişiyor? Gençleştirme adı altında toplu kesimler devam ediyor!"

"FİDANLAR EZİLEREK YOK EDİLİYOR"

Kesim ve taşıma işlemleri sırasında yeni yetişen fidanların da zarar gördüğünü vurgulayan İncesu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ayrıca kesilen ağaçlar kilometrelerce sürüklenerek taşınırken, yüzlerce yeni köklenmiş fidan da bu taşıma sırasında ezilerek yok ediliyor. Bir yandan ormanı gençleştirdiğinizi söylüyor, diğer yandan ormanın geleceğini daha filizlenmeden öldürüyorsunuz."

"MADEN SAHALARINA MI DÖNÜŞTÜRÜLECEK?"

Ağaçsızlaştırılan alanların ilerleyen süreçte madencilik faaliyetlerine açılabileceğine dair ciddi endişeler taşıdıklarını belirten YENİ Partili İncesu, yetkililere çağrıda bulundu: "Bir diğer önemli endişemiz de bugün seyreltilen, ağaçsızlaştırılan bu alanların yarın maden sahalarına dönüştürülmesidir. Acaba bugün ormanlarımızı parça parça yok eden bu çalışmaların ardından, yarın aynı alanlarda madencilik faaliyetlerinin önünü mü açacaksınız? Bu kaygımızın yersiz olduğunu söylemek istiyorsanız, kamuoyuna açık ve net bir güvence verin. Çünkü Göle Samandöken ormanları yalnızca kesilecek ağaçlardan ibaret değildir; bu toprakların doğal mirası, su kaynakları ve gelecek kuşaklara bırakacağımız yaşam alanlarıdır. Ormanlarımızın önce seyreltilmesine, sonra da başka amaçlarla kullanılmasına seyirci kalmayacağız. Elinizi ormanlarımızdan, Ardahan’ın doğasından, bu memleketin yakasından çekin!"

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldığı sırada yaşadıklarını anlattı: Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu

Şevket Çoruh Dubai'deki dehşeti anlattı: Füzeler...
Trump'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç

ABD seçimlerinde tarihi sonuç! Trump'ın kalesi el değiştirdi
ABD tarihine geçti! 'İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren' senatör

İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren isim
ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErdinç erbay:

Orman hayvan sokak hayvanı gıda baraj yani su bırakmadınız yakında nakitte kalkar. sonra dıjital kölelik gelecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7 İphone:

vekil sen maaaşını alıyorsun orman köylüsü taş mı yiyecek onlarda bir rızık hep kendinizi düşünüyorsunuz hamny

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimleri petrol piyasasını sarstı! Fiyatlar geriliyor

ABD seçimleri piyasaları fena vurdu!
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç

Arda ve Emre karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi

Seçimlere damga vuran görüntü
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Bu binada artık onun sözü geçecek! Babası bakın kim çıktı
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj

Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den sürpriz mesaj
Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara

Görüntü ABD'den değil! Trump kaybetti, binlerce kişi sokaklara çıktı
Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

İşkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı