TCDD hesapları komisyonda ibra edildi, Ankara-İstanbul 3 saat 30 dakikaya inecek

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TBMM (AA) – TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2023 ve 2024 dönemi hesapları görüşüldü.

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Komisyona yaptığı sunumda, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında, ekonomik ve ticari hareketliliğin merkezinde yer alan, küresel ölçekte stratejik bir köprü konumunda olduğunu söyledi.

Demir yollarının, son yıllarda yapılan büyük yatırımlar ve hayata geçirilen projelerle Pekin'den Londra'ya uzanan uluslararası ticaret ve ulaştırma koridorlarının önemli bir parçası haline geldiğini kaydeden Kurt, gerçekleştirdikleri yatırımlarla demir yolu hat uzunluğunun 10 bin 948 kilometreden yüzde 30 artışla 14 bin 272 kilometreye, sinyalli hat uzunluğunun 2 bin 505 kilometreden yüzde 250 artışla 8 bin 772 kilometreye, elektrikli hat uzunluğunun 2 bin 122 kilometreden yüzde 259 artışla 7 bin 627 kilometreye, yıllık demir yolu yük taşıma miktarının ise 14 milyon tondan 32 milyon tona yükseldiğini anlattı.

Kurt, toplam 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını hatırlattı.

Projenin devam eden 76 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Ispartakule-Halkalı kesimlerinin de tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşeceğini ifade eden Kurt, aynı zamanda demir yolu hattının kapasitesinin yaklaşık 4 katına çıkacağını, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükseleceğini söyledi.

"Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nda çalışmalar sürüyor"

Kurt, sahip olunan demir yolu altyapısıyla günlük 1551 trenin trafiğini yönettiklerini, yaklaşık 100 bin ton yükün, 40 bin yüksek hızlı tren ve 40 bin konvansiyonel tren yolcusunun, yaklaşık 1 milyon kent içi demir yolu yolcusunun taşınmasına imkan sağladıklarını belirtti.

Demir yolu ağını genişletmeye, mevcut hatları modernize etmeye ve ülkenin uluslararası ulaştırma koridorlarındaki konumunu güçlendirmeye devam ettiklerini dile getiren Kurt, "4 bin 390 kilometresi hızlı tren, 334 kilometresi konvansiyonel hat olmak üzere toplam 4 bin 724 kilometrelik yeni demir yolu hattında yapım çalışmalarımız, doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde yeni ulaştırma koridorları oluşturmak amacıyla 3 bin 985 kilometrelik demir yolu hattında etüt ve proje çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Kurt, Türkiye'den geçen uluslararası ulaştırma koridorları üzerinde demir yolu altyapısının güçlendirilmesi, sanayicilerin yüklerinin demir yoluyla taşınarak rekabet güçlerinin artırılması, lojistik merkezlerin ve iltisak hatlarının yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

Bu hedefler doğrultusunda, ilgili ülkelerle işbirliği içerisinde Çin-Hazar-Türkiye-Avrupa güzergahında uzanan Orta Koridor'un güçlendirilmesine yönelik yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kurt, Kalkınma Yolu Projesi'ne yönelik çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

"Elektrifikasyon sistemlerinde yerlilik oranımızı yüzde 95'lere taşıdık"

Kurt, yüksek hızlı tren, hızlı tren ve konvansiyonel demir yolu hatlarının yapımında yerli ve milli üretim imkanlarından azami ölçüde yararlanmaya devam ettiklerini de belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda elektrifikasyon sistemlerinde yüzde 10 olan yerlilik oranımızı yüzde 95'lere, sinyalizasyon sistemlerinde yüzde 17 olan yerlilik oranımızı yüzde 35'lere, demir yolu üstyapısında yüzde 11 olan yerlilik oranımızı yüzde 95'lere, demir yolu altyapısında ise yüzde 96 olan yerlilik oranımızı yüzde 100'lere yükselttik. Bu gelişmeler, demir yolu sektörümüzde yerli sanayimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından son derece önemlidir. Önümüzdeki dönemde de yerli ve milli üretimi desteklemeye, yeni teknolojileri demir yolu sektörümüze kazandırmaya ve özellikle yüksek teknoloji gerektiren sistemlerde yerlilik oranlarımızı artırmaya devam edeceğiz."

"Ankara- İstanbul seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya indireceğiz"

Komisyonda milletvekillerinin soru ve önerilerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Kurt, şu anda Ankara-İstanbul arasındaki yaklaşık 530 kilometrelik hattın yaklaşık yüzde 80'inde tamamen 250 kilometre hıza uygun olarak tren işletmeciliği yapıldığını bildirdi.

Kurt, Gebze'den sonra Marmaray hattının da devreye girmesiyle bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu belirterek, Bilecik'te devam eden tünel inşaatında delme işlemlerinin tamamlandığını, bu tünelin hizmete girmesiyle Ankara-İstanbul seyahatinin 9 dakika kısalacağını kaydetti.

Doğançay Ripajı Projesi'nde başka bir tünel için 13 kilometrelik bir dağın delindiğini ifade eden Kurt, "Orada da iki tünelimizin toplam uzunluğu yaklaşık 7 bin 600 metre. Tamamını deldik, sadece 350 metre kaldı. İnşallah bunu da kısa sürede tamamlayacağız. Burayı da tamamladığımız zaman buradan da yaklaşık 19 dakika kısalacak. 2 tünelimizin bitmesiyle Ankara-İstanbul seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya indireceğiz." diye konuştu.

Kurt, Genel Müdürlüğün kar elde etmekten önce makro ekonomiyi önceliklendirdiğini, sosyal, stratejik ve askeri faydayı dikkate aldığını vurguladı.

Görüşmelerin ardından Komisyonda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2023 ve 2024 dönemi hesapları ibra edildi.

Kaynak: AA