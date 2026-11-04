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Kocaeli Derince'de yangın çıkan otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak'ta bir otomobilde çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin araçta yaptığı incelemede bir kişinin cansız bedeni bulundu; cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak'ta bir otomobilde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangını söndüren ekipler, yaptıkları incelemede Z.A'nın cansız bedenine ulaştı.

Z.A'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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