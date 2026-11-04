Muş'ta Batman'dan gelen kamyonet takla attı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muş'ta Batman'dan gelen kamyonet takla attı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkiinde Batman'dan Muş yönüne giden kamyonet virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 5 kişiden 2'si öldü, yaralanan sürücü ile 2 kişi Muş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
MUŞ'ta virajda takla atan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkiinde meydana geldi. Batman'dan Muş yönüne giden İ.A. yönetimindeki 48 UU 358 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkıp takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan 5 kişiden F.A. ve A.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü İ.A. ile A.A. ve M.A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,