Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmada Barış Alper Yılmaz ile yaşadığı tartışmayla dikkat çeken Deniz Undav, bu kez kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla gündeme geldi. Alman ekibinin formasını giyen futbolcuya Galatasaray taraftarı hakkındaki düşünceleri soruldu.

"TÜRKÇE KONUŞMUYORUM"

Deniz Undav'a yöneltilen "Galatasaray taraftarıyla ilgili ne söylersin?" sorusuna futbolcu, "Türkçe konuşmuyorum" yanıtını verdi. Stuttgartlı oyuncunun taraftarlarla ilgili değerlendirme yapmak yerine bu ifadeyi kullanması dikkat çekti.

BARIŞ ALPER İLE GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

Deniz Undav, Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile karşı karşıya gelmişti. Barış Alper'in yaptığı faulün ardından rakibini iten Undav, sarı-kırmızılı futbolcunun tepkisiyle karşılaşmıştı.

Barış Alper'in Undav'ın yakasını tutmasıyla büyüyen tartışmaya diğer oyuncular da dahil olmuş, hakem iki futbolcuya da sarı kart göstermişti.

GEÇEN SEZON DA İSMAİL YÜKSEK İLE TARTIŞMIŞTI

Stuttgartlı futbolcunun yaşadığı gerginlik, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını da akıllara getirdi. Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede Deniz Undav, İsmail Yüksek ile tartışmıştı.

İki Türk futbolcuyla farklı karşılaşmalarda gerginlik yaşayan Undav'ın son olarak Galatasaray taraftarlarıyla ilgili soruya verdiği yanıt da dikkat çekti.

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Kaynak: Haberler.com