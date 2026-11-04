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Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt

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Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Haber Videosunu İzle
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
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Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz ile tartışan Deniz Undav, bu kez açıklamasıyla dikkat çekti. Galatasaray taraftarı hakkındaki düşünceleri sorulan Stuttgartlı futbolcunun "Türkçe konuşmuyorum" yanıtını vermesi şaşkınlık yarattı.

  • Stuttgart forması giyen Deniz Undav, Galatasaray taraftarıyla ilgili soruya "Türkçe konuşmuyorum" yanıtını verdi.
  • Undav, Galatasaray-Stuttgart maçının 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile tartıştı ve hakem iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.
  • Undav, geçen sezon Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında İsmail Yüksek ile gerginlik yaşamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmada Barış Alper Yılmaz ile yaşadığı tartışmayla dikkat çeken Deniz Undav, bu kez kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla gündeme geldi. Alman ekibinin formasını giyen futbolcuya Galatasaray taraftarı hakkındaki düşünceleri soruldu.

"TÜRKÇE KONUŞMUYORUM"

Deniz Undav'a yöneltilen "Galatasaray taraftarıyla ilgili ne söylersin?" sorusuna futbolcu, "Türkçe konuşmuyorum" yanıtını verdi. Stuttgartlı oyuncunun taraftarlarla ilgili değerlendirme yapmak yerine bu ifadeyi kullanması dikkat çekti.

BARIŞ ALPER İLE GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

Deniz Undav, Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile karşı karşıya gelmişti. Barış Alper'in yaptığı faulün ardından rakibini iten Undav, sarı-kırmızılı futbolcunun tepkisiyle karşılaşmıştı.

Barış Alper'in Undav'ın yakasını tutmasıyla büyüyen tartışmaya diğer oyuncular da dahil olmuş, hakem iki futbolcuya da sarı kart göstermişti.

GEÇEN SEZON DA İSMAİL YÜKSEK İLE TARTIŞMIŞTI

Stuttgartlı futbolcunun yaşadığı gerginlik, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını da akıllara getirdi. Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede Deniz Undav, İsmail Yüksek ile tartışmıştı.

İki Türk futbolcuyla farklı karşılaşmalarda gerginlik yaşayan Undav'ın son olarak Galatasaray taraftarlarıyla ilgili soruya verdiği yanıt da dikkat çekti.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMurat Baş:

Kürdistan aşkıyla yanıp tutuşan undaw Kürtçeyedemi küsmüs Kürtçe konuşsaymış.

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

villa yapılan adami ve yaoanlari bu kadar eleştirmediniz bunu eleştirdiğiniz kadar

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Haber Yorumlarıözkan çetin:

hayatımda gördüğüm en itici futbolcu ,

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıOsman Ak:

Sana Türkçe konuş demiyor taraftar hakında düşünceni soruyor Almanca biliyorsan oda olur bilen vardır herhalde sorun yapma aha babana uğramadan gittin vatanına

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumları62km9g8z28:

turk degil ki, hatta bu turkdusmani

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Haber Yorumlarıêli Kürdi:

Türkçe soru soruyor adam ben Türkçe bilmiyorum diyor algı yapmayın

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Yorum Beğenme8
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