Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Haber Videosunu İzle
Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'yi sarsan fon vurgununa cuma vaazında "O paraları dürüm yapsalar bir ömür boyu bitiremezler" diyerek tepki gösteren Adanalı imamın dindar kisvesi altındaki vurguncuları hedef alan sözleri büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede milyonlarca izlenme alan o video için AK Partili Şamil Tayyar'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Türkiye gündemini sarsan fon vurgununa ilişkin bir cami imamının cuma vaazında dile getirdiği ifadeler sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Açgözlülük ve vurgun çarkına dikkat çeken imam, dar gelirli vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklar ile vurguncuların şatafatı arasındaki tezatlığa vurgu yaptı.

"O PARALARI DÜRÜM YAPSALAR..."

Vaaz sırasında hırsızlık ve vurgun mekanizmalarını sert bir dille eleştiren imam, şu ifadeleri kullandı: "Borsalarla, fonlarla, şunlarla, bunlarla hırsızlar peydahlandı aziz kardeşlerim... Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür boyu vallahi bitiremezler. O kadar açgözlüler. Onlar öyle eşkıyalar ki artık dağlarda değiller; sokaklardalar, caddelerdeler, çarşıdalar."

"MÜSLÜMAN KISVESİ ALTINDA..."

Vurgun yapan kişilerin dini simgeleri ve ibadet alanlarını kalkan olarak kullandığını belirten imam, tepkisini söyle sürdürdü: "Vallahi Mekke'deler, vallahi Medine'deler, vallahi camideler, vallahi saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler. Çağdaş hırsızlıklar bunlar. Ve o hırsızlar hiç utanmadan, sıkılmadan... Emekli 20 bin lirayla talim yaparken, bir koli veya 2 litrelik yağ için saatlerce bekleyen insanları görüyoruz. Onların vebalini nasıl kaldıracaksınız? Bakıyoruz ki bunlar sakallılar, güzel giyinmişler, başörtülüler... İçim yanıyor! İman kalbe gitmeyince şeklen iman gözükmüyor aziz kardeşlerim. Taktıkları başörtülerle, bıraktıkları sakallarla olmuyor."

ŞAMİL TAYYAR TEPKİSİZ KALAMADI 

İmamın gündem olan vaazına ilişkin AK Parti kanadından da değerlendirme geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar, sürecin inançlı insanlara zarar vermemesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kaydetti: "Adana’da bir imamın vaazını fon vurgununa ayırması, toplumsal travmanın hızla artan yayılma etkisini gösteriyor. 'O paraları dürüm yapıp yeseler ömür boyu bitiremezler' lafının ağırlığını biliyoruz. Bireysel ve toplumsal tahribatın telafisi bir vesile mümkündür. Ancak. Sürecin 'dine' veya 'inançlı' insanlara zarar verecek boyuta ulaşması, üzerinde en fazla durulması gereken boyutudur. Bakın, imam, kimi vurguncuların 'dindar' gözükerek, Mekke’de, Medine’de, camide mütedeyyin insanların arasına karıştığını söylüyor. Çok yazık. Buna hiç kimsenin hakkı yok."

Şamil Tayyar'ın o paylaşımı; 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret

Günün karesi! Formada yazanı tahmin edemezsiniz

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış

"Tedirgin edici" demişti! Son rakamlar Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık

Oylar sayılırken Trump'tan bomba açıklama
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza

İki gazeteci için iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza
ABD tarihine geçti! 'İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren' senatör

İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren isim
İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!

İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!