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Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü

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Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
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Real Madrid'in Racing'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in hakemle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Bir pozisyonun ardından rakibine sarı kart gösterilmesini isteyen milli futbolcuya hakem Jose Luis Munuera Montero'nun gülümseyerek verdiği yanıt, hakem kamerasına yansıdı.

  • Real Madrid'in Racing'i 3-0 yendiği maçta Arda Güler bir asist yaptı.
  • Arda Güler, rakip futbolcuya sarı kart gösterilmesi gerektiğini düşünerek hakem Jose Luis Munuera Montero'ya itiraz etti.
  • Hakem Montero, Arda Güler'in itirazına gülümseyerek ve sakin olmasını söyleyerek karşılık verdi; bu anlar hakem kamerasına yansıdı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Racing karşısında ortaya koyduğu performansın yanı sıra maç sırasında yaşadığı ilginç bir anla da dikkat çekti. Takımının 3-0 kazandığı karşılaşmada bir asist yapan genç yıldızın hakemle yaşadığı diyalog, karşılaşmanın ardından paylaşılan kamera görüntülerinde ortaya çıktı.

ARDA GÜLER HAKEMDEN SARI KART İSTEDİ

Karşılaşmanın bir bölümünde yaşanan pozisyonun ardından Arda Güler, rakip futbolcuya sarı kart gösterilmesi gerektiğini düşünerek hakem Jose Luis Munuera Montero'ya itiraz etti. Milli futbolcunun itirazı sırasında yaşananlar, hakemin üzerindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

HAKEMİN VERDİĞİ TEPKİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in itirazına karşılık hakem Montero, genç futbolcuya sakin olmasını söyledi. İspanyol hakemin milli yıldızın tepkisini gülümseyerek karşılaması ise ortaya renkli görüntüler çıkardı. Hakem kamerasından kaydedilen görüntülerde Arda Güler'in itirazı ve Montero'nun sakin tavrı dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER İLGİ GÖRDÜ

Karşılaşmanın ardından paylaşılan görüntüler, futbolseverlerin ilgisini çekti. Özellikle hakemin Arda Güler'e gülümseyerek karşılık verdiği anlar, maçın öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.

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Kaynak: Haberler.com
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