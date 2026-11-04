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Gözlerini Fenerbahçe'ye diktiler: Galibiyet alacağımızı düşünüyorum

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Gözlerini Fenerbahçe'ye diktiler: Galibiyet alacağımızı düşünüyorum
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Çorum FK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aktan, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçından iyi bir oyun sonucu galibiyetle ayrılacaklarını düşündüğünü söyledi.

  • Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminde Çorum FK, Karacabey Belediyespor ile eşleşti.
  • Çorum FK, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak.
  • Çorum FK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aktan, Karacabey deplasmanından galibiyetle ayrılacaklarını düşünüyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Çorum Fk, bu turda Karacabey Belediyespor ile eşleşti.

''İLERİYE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ''

Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çorum FK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aktan, "Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin tüm takımlara hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Kupası, Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Biz de bu turnuvada olabildiğince ileriye gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz, ilk maçımız olan Karacabey deplasmanı. Galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

''GALİBİYET ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM''

Süper Lig’in 11. haftasında oynayacakları Fenerbahçe mücadelesine de değinen Aktan, "1. Lig’den, Süper Lig’e çıktığımızın ilk yılını yaşıyoruz. Taraftarımızla birlikte bu duyguları ilk defa yaşıyoruz. Fenerbahçe'yle karşılaşacağız. Anadolu takımı olarak, Fenerbahçe'yi Anadolu insanının samimiyetiyle karşılayacağız. Ev sahibi avantajını kullanacağız. Takımımızla birlikte, güzel futbolumuzla iyi bir sonuç ve galibiyet elde edeceğimizi düşünüyorum. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Başkanımızın vizyonuyla birlikte iyi bir takım kurduk. İyi bir oyunla galibiyet alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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