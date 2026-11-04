Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle aldığı meslekten geçici men cezasına ilişkin bireysel başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Karatay'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederken kararın sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasını istedi.

"BÜTÜN AŞILARA KARŞIYIM" SÖZLERİ NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI

Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında aşılarla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuş ve "Bütün aşılara karşıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından İstanbul Tabip Odası tarafından Karatay hakkında disiplin incelemesi başlatılmıştı.

İnceleme sonucunda Karatay'a bir ay süreyle meslekten men cezası verilmiş, karar Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.

MAHKEMEDEN SONUÇ ALAMAYINCA AYM'YE BAŞVURDU

Karatay, hakkında verilen disiplin cezasının iptali için yargı yoluna başvurdu. Ancak idare mahkemelerinden istediği sonucu alamadı.

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Karatay, aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savundu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu inceleyerek kararını verdi.

AYM: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle meslekten geçici olarak men edilmesinin ifade özgürlüğüne müdahale niteliğinde olduğunu değerlendirdi.

Mahkeme, tıbbi konulardaki açıklamalar nedeniyle uygulanan disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin neden gerekli olduğunun yeterince ortaya konulmadığı sonucuna ulaştı.

Bu gerekçeyle Karatay'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedildi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Dosyanın Ankara 14. İdare Mahkemesine gönderilmesine hükmedilirken AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, Karatay'ın aşılarla ilgili iddialarının bilimsel olarak doğru bulunduğu anlamına gelmiyor. Yüksek Mahkemenin değerlendirmesi, söz konusu açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğü bakımından hukuka uygunluğuyla sınırlı bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com