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SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi

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SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
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2027 asgari ücret zammına ilişkin tahminini açıklayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, en az yüzde 30 artış yapılacağını ve bu oranla net asgari ücretin 36 bin 497 TL'ye, en düşük emekli aylığının ise 30 bin 608 TL'ye yükseleceğini hesapladı.

  • SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 yılı asgari ücretinde en az yüzde 30 artış öngörüyor; bu durumda net asgari ücret 28 bin 75 TL'den 36 bin 497 TL'ye yükselecek.
  • Karakaş, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin bugün yaklaşık 49 bin TL olduğunu, şubat ayında en az 55 bin TL'ye çıkacağını hesaplıyor.
  • En düşük emekli aylığının asgari ücrete oranının korunması halinde 23 bin 552 TL olan tutarın 30 bin 608 TL'ye çıkarılması gerekiyor.

2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması beklenirken, kamuoyunun kilitlendiği zam oranlarına ilişkin SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

ASGARİ ÜCRET 36 BİN 497 TL OLABİLİR

Hâlihazırda net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücret için beklentisini açıklayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, en az yüzde 30 oranında bir artış yapılacağını öngördü. TGRT Haber'de yer alan habere göre; Karakaş'ın yüzde 30'luk zam tahmininin gerçekleşmesi durumunda, 2027 yılı net asgari ücreti 36 bin 497 TL seviyesine yükselecek.

"GEÇİM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEYE YETMEZ"

Öngörülen bu artışın çalışanların yaşam standartlarını karşılamada yetersiz kalacağını savunan Karakaş, mevcut şartlardaki hayat pahalılığına dikkat çekti. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin günümüz koşullarında yaklaşık 49 bin TL olduğunu vurgulayan Karakaş, bu tutarın önümüzdeki şubat ayında en az 55 bin TL seviyesine çıkacağını ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN DE HESAP YAPTI

Açıklamasında emekli maaşlarındaki artış beklentisine de değinen İsa Karakaş, hâlihazırda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının mevcut asgari ücretin yaklaşık yüzde 84'üne denk geldiğini hatırlattı. Bu oranın korunması gerektiğine işaret eden Karakaş, aynı dengenin gözetilmesi halinde en düşük emekli aylığının 30 bin 608 TL'ye çıkartılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhann Orhan:

EYW BU SENE ZAMLAR 5 KATI ARTICAK DESENE SAGDAN ALIP SOLA VERECEKLER

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Haber YorumlarıÇağatay Edesen:

Seyyanen de emekliye 10000 verirlerse etti 40000! Çok! oldu sanki...

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