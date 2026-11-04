Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Zorlu için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanayicinin cenazesinde, iş insanı Ali Ağaoğlu’nun açıklamaları damga vurdu.

ALİ AĞAOĞLU'NUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Zaman zaman özel hayatı ve çıkışlarıyla gündeme gelen iş insanı Ali Ağaoğlu, cenaze töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye önemli bir girişimcisini kaybetti. Allah rahmet eylesin, Allah cennet eylesin. Zaten benim inancıma göre gideceği yer cennettir."

"CENNETİ DE Mİ ELE GEÇİRDİNİZ?"

Ağaoğlu'nun bu sözleri kısa sürede X (Twitter) platformunda yayılarak sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İş insanının açıklamasına ilişkin kullanıcılardan "Cenneti de mi ele geçirdiniz", "Yersiz bir ifade olmuş" ve "Yani temennisini doğru ifade edememiş gibi" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR SANAYİCİSİNİ KAYBETTİ"

Cenaze törenine katılarak Zorlu ailesine taziyelerini ileten 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de merhum sanayici hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Nazif Zorlu'nun Türkiye’nin en önemli sanayicilerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, "Evet, Nazif Bey Türkiye'nin gerçek sanayicilerinden birisiydi. Çok üzüldük doğrusu. Son dönemlerinde rahatsızlık vardı, takip ettim. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Türkiye büyük bir sanayicisini, müteşebbisini kaybetmiş oldu" ifadelerine yer verdi.

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