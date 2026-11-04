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Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu

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Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Haber Videosunu İzle
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
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82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze törenine katılan Ali Ağaoğlu'nun "Benim inancıma göre gideceği yer cennettir" şeklindeki sözleri büyük tartışma yarattı.

  • Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
  • Ahmet Nazif Zorlu için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
  • Ali Ağaoğlu'nun cenazede sarf ettiği 'Zaten benim inancıma göre gideceği yer cennettir' sözleri X platformunda 'Cenneti de mi ele geçirdiniz' gibi yorumlarla tepki gördü.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Zorlu için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanayicinin cenazesinde, iş insanı Ali Ağaoğlu’nun açıklamaları damga vurdu.

ALİ AĞAOĞLU'NUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Zaman zaman özel hayatı ve çıkışlarıyla gündeme gelen iş insanı Ali Ağaoğlu, cenaze töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye önemli bir girişimcisini kaybetti. Allah rahmet eylesin, Allah cennet eylesin. Zaten benim inancıma göre gideceği yer cennettir."

"CENNETİ DE Mİ ELE GEÇİRDİNİZ?"

Ağaoğlu'nun bu sözleri kısa sürede X (Twitter) platformunda yayılarak sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İş insanının açıklamasına ilişkin kullanıcılardan "Cenneti de mi ele geçirdiniz", "Yersiz bir ifade olmuş" ve "Yani temennisini doğru ifade edememiş gibi" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR SANAYİCİSİNİ KAYBETTİ"

Cenaze törenine katılarak Zorlu ailesine taziyelerini ileten 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de merhum sanayici hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Nazif Zorlu'nun Türkiye’nin en önemli sanayicilerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, "Evet, Nazif Bey Türkiye'nin gerçek sanayicilerinden birisiydi. Çok üzüldük doğrusu. Son dönemlerinde rahatsızlık vardı, takip ettim. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Türkiye büyük bir sanayicisini, müteşebbisini kaybetmiş oldu" ifadelerine yer verdi. 

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYücel Ünal:

Artık cennette bunlardan soruluyor demekki aldığı krediler borçlar ne olacak adam 5 milyar borçlu gitti önce borçları ödenmesi gerekiyor

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıA B:

Sorsan onlara göre cennetin en yüksek makamları da onların o denli ayrıcalıklı sanıyorlar kendilerini

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Haber Yorumlarıemiromeryahya Arslan:

İstersen cennete villa satışına başla...emin ol zenginler alır senden.nede olsa artık cennete sahiplendiniz

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Haber Yorumlarıemiromeryahya Arslan:

Orasını ALLAH bilir.sana ses çıkarmayanlar edepten birde zenginliğindendir.o yüzden boş konuşma

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Ama senin gidemiyeceğin yer

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