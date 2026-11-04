Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti Haber Videosunu İzle
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazına iş dünyasından çok sayıda ismin katılırken, eşi Zülal Zorlu'nun "Bırakıp gitti beni" sözleri yürek burktu. Zorlu'nun vasiyeti doğrultusunda çelenk yerine vakıflara bağış yapılması da dikkat çekti.

  • Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti ve Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
  • Zorlu, çelenk gönderilmemesi yönündeki vasiyeti üzerine sevenlerinin vakıflara bağış yapmasıyla uğurlandı.
  • Cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Davut Gül ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen ve 82 yaşında yaşamını yitiren Zorlu'nun ailesi, yakınları ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri törende bir araya geldi. Cenazede yaşanan duygusal anlar, Zorlu ailesinin yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.

EŞİNİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Ahmet Nazif Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu, hayat arkadaşına son kez veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Zülal Zorlu'nun "Bırakıp gitti beni" sözleri törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Zorlu'nun kızı Şehminur Zorlu Aydın da babasının tabutu başında gözyaşı döktü.

ABDURRAHİM ALBAYRAK SON KONUŞMALARINI ANLATTI

Cenaze törenine katılan Abdurrahim Albayrak, Ahmet Nazif Zorlu ile yaklaşık 1,5 ay önce yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Zorlu'nun kendisini bir televizyon yayınının ardından aradığını belirten Albayrak, aralarındaki son konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Yayın biter bitmez 1,5 ay önce beni aradı. Gözlerimden yaşlar geldi, sen konuşurken dedi. Mekanı cennet olsun. Binlerce insan elinden ekmek yedi."

ABDULLAH GÜL: TÜRKİYE BÜYÜK BİR SANAYİCİSİNİ KAYBETTİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine katılarak Zorlu ailesine taziyelerini iletti. Zorlu'nun Türkiye'nin önemli sanayicilerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Gül, "Evet, Nazif Bey Türkiye'nin gerçek sanayicilerinden birisiydi. Çok üzüldük doğrusu. Son dönemlerinde rahatsızlık vardı, takip ettim. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Türkiye büyük bir sanayicisini, müteşebbisini kaybetmiş oldu" ifadelerini kullandı.

İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ CENAZEDE BULUŞTU

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ise Zorlu ailesine taziyelerini iletti.

Törende Bülent Eczacıbaşı, Erdoğan Demirören, Mehmet Ali Aydınlar, Abdülkadir Albayrak, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, CoreX Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, OYAK CEO'su Murat Yalçıntaş, Hakan Ateş, Serdar Bilgili, Ahmet Dördüncü, Burak Elmas ve Hasan Arat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.

İş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler, Zorlu ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

2 BİNE YAKIN ÇELENKLE UĞURLANDI

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılardan biri de çelenk gönderilmemesine yönelik vasiyeti oldu. Zorlu'nun, çelenk göndermek isteyenlerin bunun yerine vakıflara bağış yapmasını istediği belirtildi. İş dünyasından çok sayıda isim de bu isteğe uyarak çeşitli vakıflara bağışta bulundu.

Cenaze dolayısıyla adı geçen iş insanları ve kurumlar arasında Ali Koç ve Nevbahar Koç, Mehmet Emin Karamehmet, Murat Ülker, Nihat Özdemir, Ebru Özdemir, Murat Besim Tibuk, Erman Ilıcak, Ahmet Çalık, Cemil Kazancı, İzzet Garih, Sani Şener, Halit Cıngıllıoğlu ve Turgay Ciner gibi isimler yer aldı.

Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, Akfen Holding'den Hamdi Akın, Ömer Dinçkök, Çiğdem Simavi, Ali Ağaoğlu, Ali Kibar, Lucien Arkas ve Sinan Öncel'in yanı sıra Fiba Holding, İş Bankası, Alarko Şirketler Grubu, MSC Holding, Yıldızlar Yatırım Holding, Limak Holding, Tahincioğlu Grubu ve Aksoy Grubu da adı geçen kurumlar arasında bulundu.

İlgili Haberler
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay olduAli Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber Yorumları9382EO M.:

İsrailli ortakları da çelenk yollamış mi acaba?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdk74.hotmail.com.tr:

ilk okul mezunlarını iftiharı gururu İlk okul mezunlarını küçümseyenlere seni örnek gosterirdim

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIlhan Kaya:

Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Ama tabutuna neden bayrak sarılmış anlamadım. Şehit mi olmuş?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Aynen. Kimin cenazesinin Türk bayrağına sarılabileceği kanununda açık. Ama işlem yapmaya hiçbir savcının gücü yetmez.

yanıt5
yanıt2
Haber Yorumlarıbatubora1274:

ülkeye katkılarından dolayı örtülütor. herkese örtülmez bayrak. çok zor birşey.

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Batubora bayrak kanunu var diyoruz. Herkesin kendi çapında ülkeye faydası var o zaman kanun değilsin herkes örtünsün

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarımorsican315:

Vah vah çok üzücü

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli'de boğazına şeker kaçan öğrenciyi kurtaran kasiyerin ertesi gün evi yandı! Mahalleli sahip çıktı

Bir çocuğun hayatını kurtardı! 24 saat sonra evi yandı
11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi

Seçimlere damga vuran görüntü
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Bu binada artık onun sözü geçecek! Babası bakın kim çıktı
İzmir'de genç kadın evinde 4 kurşunla yaralandı! İfadesinde ağabeylerini işaret etti, 2 kardeş adliyede

Maskeli 2 kişi vurdu demişti! Şüpheliler ağabeyleri çıktı
Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya'dan geliyor

Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktörü hemen buldular

Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün çekilemeyeceğini söyledi

Yedi Numara'nın Recep'i yıllar sonra konuştu: Bugün olsa çekilemezdi
Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor!

Gülen Gözler'in küçük Hasret'ini şimdi görenler tanıyamıyor!
Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj

Obama seçim sonrası sessizliğini bozdu! Trump'ı kızdıracak mesaj
İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor

İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi kırmızı altın topluyor