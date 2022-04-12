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Son Dakika: Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek istihdam müjdesi: Ücretleri ve SGK primlerini 6 ay boyunca devlet karşılayacak Son Dakika: 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor
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Dünya, Mert Hakan Yandaş'ı konuşuyor! Derbideki hareketiyle fena dalga geçtiler

Dünya, Mert Hakan Yandaş'ı konuşuyor! Derbideki hareketiyle fena dalga geçtiler

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