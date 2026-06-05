Haberler

Pamukkale'de pompalı tüfekli saldırı: Kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Sabit Ö.'nün park halindeki otomobile gerçekleştirdiği pompalı tüfekli saldırıda, ağır yaralanan Metanet Altınpolat (35) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Sabit Ö.'nün park halindeki otomobile gerçekleştirdiği pompalı tüfekli saldırıda, ağır yaralanan Metanet Altınpolat (35) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Metanet Altınpolat'ın eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli ile polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Metanet Altınpolat, 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna Kardaş ile caddede park halinde bulunan 20 AGD 551 plakalı otomobile bindi. Bu sırada araca yaklaşan Metanet Altınpolat'ın eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Sabit Ö., pompalı tüfekle otomobile art arda ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacaklarından ağır yaralanan Metanet Altınpolat ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna Kardaş'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan Sabit Ö. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Metanet Altınpolat, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaralı Kardaş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sabit Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hollywood'un ünlü oyuncusu sevgilisinin oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Top Gun: Maverick'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü