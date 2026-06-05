İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi
Bir döneme damga vuran evlilik programlarının popüler damat adaylarından Birkan Key, RTÜK kararıyla ekranlara veda ettikten sonra kendine bambaşka bir hayat kurdu. Adının karıştığı fuhuş operasyonunda suçsuzluğu anlaşılan ve serbest kalan Key, şimdilerde mangal kömürü üretimiyle ticaret hayatına atılırken, sosyal medyadaki manevi paylaşımlarıyla da takipçilerine "Nereden nereye" dedirtti.
- Birkan Key, izdivaç programlarındaki ününün ardından mangal kömürü üretimi işine girdi.
- Key, fuhuş operasyonunda gözaltına alındı ancak suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.
- Key, sosyal medyada manevi ağırlıklı paylaşımlar yapmaya başladı.
Bir döneme damga vuran evlilik programlarının en çok konuşulan damat adaylarından biri olan Birkan Key, ekranların ardından kendine bambaşka bir hayat kurdu. RTÜK kararıyla izdivaç programlarının yayından kaldırılmasının ardından gözlerden uzaklaşan Key, hem ticaret hayatına atıldı hem de maneviyata yöneldi.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ekranlarda tanındığı dönemden sonra adı talihsiz bir olayla anılan Birkan Key, bir fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Yapılan yasal incelemeler ve hukuki sürecin ardından suçsuz olduğu anlaşılan ünlü damat adayı, serbest bırakılmasının ardından adeta geçmişe sünger çekti.
HEM TİCARET HEM MANEVİYAT
Yaşadığı fırtınalı günleri geride bırakan Birkan Key, tamamen farklı bir sektöre yönelerek mangal kömürü üretimi işine girdi. Ticaret hayatında alın teriyle yeni bir sayfa açan eski yarışmacı, aynı zamanda sosyal medya hesaplarından manevi yönü ağır basan paylaşımlar yapmaya başladı.
"NEREDEN NEREYE" YORUMLARI YAPILIYOR
Key'in televizyon ışıklarından ve lüks hayattan uzak, üretim odaklı ve inanç eksenli yeni yaşamını gören sosyal medya kullanıcıları, yaşadığı bu büyük dönüşüm karşısında "Nereden nereye" yorumunu yapmaktan kendisini alamıyor.