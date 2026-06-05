Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir otelde meydana gelen olayda, Azerbaycan vatandaşı ve bürokrat olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Rovshan Muradov yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Muradov, katılacağı uluslararası konferans nedeniyle İstanbul'a geldi ve Beşiktaş'taki bir otele yerleşti. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, durumu otel yönetimine bildirdi.

İhbar üzerine Muradov'un kaldığı odaya giren görevliler, Azerbaycanlı bürokratı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muradov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ DURUMA RASTLANMADI

Polis ekiplerinin otel odasında yaptığı ilk incelemelerde Muradov'un vücudunda yara, darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde de odaya girip çıkan şüpheli bir kişiye rastlanmadığı belirtildi.

Muradov'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı