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Sarıyer, Işık Kaan Arslan ve Eşref Korkmazoğlu ile anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, stoper Işık Kaan Arslan ve sol bek Eşref Korkmazoğlu ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, stoper Işık Kaan Arslan ve sol bek Eşref Korkmazoğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce formamızı başarıyla terleten Işık Kaan Arslan ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza yeniden Sarıyer forması altında başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan sol bek Eşref Korkmazoğlu ile de yeniden anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza Sarıyer forması altında başarılı bir sezon diliyoruz."

Işık Kaan, geçen sezonu Boluspor formasıyla tamamlarken, ligde 27 maçta görev yaptı.

Sezonu Sarıyer'de noktalayan Eşref Korkmazoğlu da ligde 27 karşılaşmada forma giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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