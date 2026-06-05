Şişli'de yolcusunun saldırısına uğrayan taksi şoförü ağır yaralandı

ŞİŞLİ'de iddiaya göre aracına aldığı yolcusu tarafından darbedilen taksi şoförü Erdal Çiçek, ağır yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki taksi şoförleri tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Mecidiyeköy Merkez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TAC 85 plakalı taksinin şoförü Erdal Çiçek ile aracına aldığı yolcusu arasında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Bunun üzerine taksi şoförü aracı yol kenarında durdurdu. Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, Çiçek'e sert bir cisimle saldırdı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşüp başını kaldırıma çarpan Çiçek, kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Çiçek, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çiçek'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli ise çevredeki taksi şoförleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

'ARACIMIZDA AZRAİL'İNİ TAŞIYAN BİR MESLEK HALİNE GELDİK'

Olayın ardından hastane önünde açıklama yapan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Bizler taksiciyiz. Kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik. Yetkililerden taksi için kabin meselesinin gündeme getirilmesini ve bunu çözüme kavuşturmalarını herkesten talep ediyoruz. Görgü tanıklarının vermiş olduğu bilgiye göre, araç içinde başlayan bir tartışma, araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor. Bizler de şu an buradayız, onun hayırlı haberlerini bekliyoruz" dedi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı