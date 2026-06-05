Netflix’in Türkiye yapımları arasında dikkat çeken yeni projelerden biri olan “ Palas Pandıras”, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de gençlik ve spor temasını bir araya getiren hikâyesiyle şimdiden gündemde. Çekimlerine başlandığı açıklanan dizi, özellikle Manifest grubundan Lidya Pınar’ın projedeki rolüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Manifest Lidya Pınar hangi dizide oynayacak? Detaylar...

MANIFEST LİDYA PINAR HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Manifest grubunun dikkat çeken isimlerinden Lidya Pınar, yeni dönemde ekran deneyimiyle de gündeme geldi. Yapılan açıklamalara göre Lidya Pınar, Netflix platformunda yayınlanacak olan “Palas Pandıras” dizisinde rol alacak.

Grup tarafından yapılan paylaşımda Lidya Pınar’ın oyunculuk yolculuğuna destek verildiği belirtilirken, klip setlerinden dizi setlerine geçiş yaptığı vurgulandı. Bu açıklama, özellikle genç izleyici kitlesi tarafından büyük ilgi gördü.

“Palas Pandıras”, Netflix’in yerli içerik stratejisi kapsamında hazırlanan projeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Lidya Pınar’ın yer aldığı proje, hem müzik hem de dizi dünyasını bir araya getiren kariyer geçişi açısından dikkat çekiyor.

PALAS PANDIRAS OYUNCU KADROSU

“Palas Pandıras” oyuncu kadrosu, hem deneyimli hem de genç isimleri bir araya getiren güçlü bir yapıdan oluşuyor. Yapımın başrollerinde ve yardımcı rollerinde yer alan oyuncular, hikâyenin dramatik yapısını destekleyen önemli karakterlere hayat veriyor.

Kadronun dikkat çeken diğer isimleri ise şu şekilde:

Yasemin Kay Allen

Gökçe Güneş Doğrusöz

Durukan Çelikkaya

Şerif Erol

PALAS PANDIRAS KONUSU NE?

“Palas Pandıras”, merkezine basketbolu alan ancak yalnızca spor hikâyesi olmanın ötesine geçen dramatik bir yapım olarak kurgulanıyor. Hikâye, kariyeri erken sona eren eski bir basketbolcunun hayatını yeniden şekillendirme çabasına odaklanıyor.

Ana karakter, spor kariyerinin beklenmedik şekilde sona ermesiyle birlikte yaşamında yeni bir yön arayışına giriyor. Bu süreçte karşısına çıkan farklı hayat hikâyeleri, onu yeniden bir takım kurma fikrine yönlendiriyor.

Dizinin temel yapısını, farklı sorunlarla mücadele eden beş lise öğrencisinin bir araya gelmesi oluşturuyor. Bu gençler, eski basketbolcunun liderliğinde bir takım kurarak İstanbul şampiyonluğunu hedefliyor.

Bu yolculuk sadece sportif bir rekabeti değil, aynı zamanda karakterlerin kişisel çatışmalarını, aile ilişkilerini ve geçmişleriyle yüzleşmelerini de konu alıyor.